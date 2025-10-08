Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘पापा…अब समय आ गया है…’, पिता रामविलास की पुण्यतिथि पर क्या बोले चिराग? चुनाव को लेकर भी दे दिया बड़ा संदेश

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चिराग ने भावुक संदेश में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोजपा (रामविलास) कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पिता के सपनों को साकार करने के लिए पूरे जोश और ताकत के साथ मैदान में उतरेगी।

2 min read

नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Oct 08, 2025

पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर क्या बोले बेटे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान? (फोटो- IANS)

पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ भावुक संदेश भी दिया।

चिराग ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरे जोश और ताकत के साथ मैदान में उतरेगी, ताकि पिता के सपनों को साकार किया जा सके।

जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो- चिराग

उन्होंने कहा कि पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो। चिराग ने आगे 'एक्स' पर लिखा कि पापा, आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन।

उन्हने आगे लिखा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन “बिहार फर्स्ट, बिहारी फ़र्स्ट” को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं।

सपनों को धरातल पर उतारने का समय आ गया है- चिराग

चिराग ने लिखा कि बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है उसे धरातल पर उतारने का। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने पोस्ट में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए लिखा कि बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है। आगामी चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का अवसर है।

बिहार को नई दिशा देने, हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है। आपके द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी का सपना है कि आगामी चुनाव में आपके सपनों को पूरा किया जा सके।

पापा आप सदैव मेरे मार्गदर्शक रहेंगे- चिराग

चिराग ने आगे लिखा कि पापा, आपकी प्रेरणा, आशीर्वाद, और आदर्श सदैव मेरे मार्गदर्शक रहेंगे। बता दें कि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया।

चुनाव की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है।

14 अक्टूबर को आएंगे नतीजे

परिणाम भी 14 नवंबर को आ जाएंगे। अब समय है बिहार को राष्ट्रपटल के मानचित्र पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक मतदान करें।

आपका एक वोट बिहार के उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय करेगा। मैं प्रवासी बिहारियों से भी आग्रह करता हूं कि बिहार के विकास में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आप अपने गृह जिला आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

08 Oct 2025 10:59 am

Published on:

08 Oct 2025 10:45 am

Hindi News / National News / ‘पापा…अब समय आ गया है…’, पिता रामविलास की पुण्यतिथि पर क्या बोले चिराग? चुनाव को लेकर भी दे दिया बड़ा संदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

PM मोदी के मुंबई दौरे से पहले बड़ा तोहफा! दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

Two railway projects approved ahead of PM Modi's Mumbai visit
मुंबई

टीचर ने 7616 को लिखा ‘Saven Thursday Six harendra sixtey’, सस्पेंड हुए तो अधिकारी ने भी सस्पेंशन लेटर में की ढेरों ग़लतियां

राष्ट्रीय

कौन है रागिनी दास? 2013 में मिला रिजेक्शन, अब गूगल इंडिया में स्टार्टअप्स की संभालेगी कमान

Ragini Das
राष्ट्रीय

हरियाणा के IPS अफसर ने खुद को मारी गोली, 8 पेज के सुसाइड लेटर में 35 अधिकारियों के नाम

Haryana IPS officer Y Puran Kumar Singh
राष्ट्रीय

हथियारों से लैस लुटेरे घर में घुसे, परिवार को बनाया बंधक, किया चाय-नाश्ता, फिर सोना, नकदी और कार लेकर हुए फरार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.