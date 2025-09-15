Patrika LogoSwitch to English

‘तेजस्वी का दुखी होना स्वभाविक है, राहुल गांधी ने उनसे…’, कांग्रेस-राजद में चल रही कलह पर क्या बोले चिराग?

लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उपेक्षित महसूस करने पर चिराग ने सहानुभूति जताई। उन्होंने विपक्ष पर बिहार विकास के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया।

पटना

Mukul Kumar

Sep 15, 2025

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। (फोटो- IANS)

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को कांग्रेस को खूब कोसा। उन्होंने राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर भी बयान दिया।

चिराग ने कहा कि राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा में तमाम कोशिशों के बाद भी, कांग्रेस नेता ने तेजस्वी को उचित सम्मान नहीं दिया। पासवान ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अनदेखा किए जाने के बाद तेजस्वी यादव का दुखी होना स्वाभाविक है।

चिराग ने कहा- तेजस्वी का दुखी होना जायज

बता दें कि तेजस्वी ने एक दिन पहले कहा था कि वह बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बारे में पूछे जाने पर, चिराग ने कहा कि तेजस्वी ने राहुल गांधी की यात्रा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यहां तक कि वह राहुल गांधी की कार भी चला रहे थे। वह जहां भी जा रहे थे, उनके पीछे-पीछे चल रहे थे।

इतना सब कुछ करने के बाद भी, कांग्रेस ने उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। इसलिए उनका ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है।

चिराग ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला

चिराग ने विपक्ष के राजधानी पटना में उद्योग नहीं लगाए जाने को लेकर लगाए गए पोस्टर पर कहा कि चुनाव का समय है और विपक्ष इस तरह की राजनीति करेगा। आज पटना एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। बिहार को दो एम्स दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार बिहार आए हैं उतनी बार हजारों-करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार को समर्पित करके गए हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अब तो बात सिर्फ शिलान्यास की नहीं है, कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जा चुका है।

भारत-पाक मैच पर क्या बोले चिराग?

वहीं, भारत-पाकिस्तान के मैच में भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने को लेकर लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि यदि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और वही लोग आपके परिवार के सदस्यों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं, तो ऐसी तस्वीरें निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को आहत कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि खेल खेला जाना था और हमारे खिलाड़ियों ने इसका समान रूप से सम्मान किया और उस खेल को उसी भावना से खेला। जीतकर, हमारे खिलाड़ियों ने निश्चित रूप से उन पीड़ितों का सही मायने में सम्मान किया।

Hindi News / National News / 'तेजस्वी का दुखी होना स्वभाविक है, राहुल गांधी ने उनसे…', कांग्रेस-राजद में चल रही कलह पर क्या बोले चिराग?

