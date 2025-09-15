‘तेजस्वी का दुखी होना स्वभाविक है, राहुल गांधी ने उनसे…’, कांग्रेस-राजद में चल रही कलह पर क्या बोले चिराग?

बता दें कि तेजस्वी ने एक दिन पहले कहा था कि वह बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बारे में पूछे जाने पर, चिराग ने कहा कि तेजस्वी ने राहुल गांधी की यात्रा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यहां तक कि वह राहुल गांधी की कार भी चला रहे थे। वह जहां भी जा रहे थे, उनके पीछे-पीछे चल रहे थे।