Bihar First Bihari First: कैसे चिराग अपने पिता रामविलास से अलग राह बना रहे, कैसे लोजपा की राजनीति में आया 180 डिग्री का बदलाव?

Bihar First Bihari First sough by Chirag Paswan: रामविलास पासवान एक ओर जहां केंद्र की राजनीति बने रहना चाहते हैं, वहीं चिराग बिहार और बिहारियों की अस्मिता की राजनीति के जरिए राज्य की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं।