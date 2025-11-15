महागठबंधन के लिए प्रचार करने गए थे स्टालिन, हार हुई तो बोले- INDIA ब्लॉक के नेता…

2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोजपा रामविलास को 18 सीटों का फायदा हुआ। 2020 में चिराग सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रहे थे। NDA की प्रचंड जीत के बाद चिराग पासवान आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को नए सरकार गठन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार से मिलने के बाद चिराग पासवान सुबह 10:30 बजे अपनी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की राजनीतिक रणनीति और भूमिका पर महत्वपूर्ण घोषणा होने की संभावना है।