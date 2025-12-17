Viral Video: क्रिसमस से पहले सस्ती हुईं गोवा की फ्लाइट्स! पहाड़ों पर ‘जाम’ देख बदला घूमने का ट्रेंड

Goa flight rates December: क्रिसमस और न्यू ईयर (New Year 2026) के जश्न की तैयारियों के बीच इस साल एक अजीबोगरीब ट्रेवल ट्रेंड नजर आ रहा है। आमतौर पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आसमान छूने वाले हवाई किराये में इस बार थोड़ी कमी देखी जा रही है। विशेष रूप से दिल्ली और मुंबई से गोवा (Goa) जाने वाली फ्लाइट्स के किराये (Goa flight rates December) में पिछले सालों की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश (Overtourism in Himachal Pradesh) और उत्तराखंड के पहाड़ पर्यटकों की गाड़ियों से पटे पड़े हैं। रोहतांग दर्रे का वायरल वीडियो (Rohtang Pass viral video), जिसमें गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, इस बात का सुबूत है कि पहाड़ों पर 'अति-पर्यटन' (Overtourism) की स्थिति बन गई है। ऐसे में स्मार्ट ट्रैवलर्स ने अब अपनी दिशा बदल ली है।