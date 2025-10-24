इस अवसर पर पुस्तक के लेखक व सीआइएसएफ के उप-महानिरीक्षक मोहनका ने बताया कि पुस्तक में उनके तीन दशक के नागरिक उड्डयन सुरक्षा अनुभवों को संजोया गया है। इसमें विमानन क्षेत्र से जुड़े अनजाने तथ्यों, यात्रियों के अनुभवों और उड्डयन प्रणाली की जटिलताओं का विश्लेषण है। उन्होंने बताया कि 35 हजार फीट की ऊंचाई पर स्वाद कलिकाएं अलग तरह से काम करती हैं, इसलिए विमान यात्रियों के भोजन में विशेष मसाले और जड़ी-बूटियां उपयोग की जाती हैं।