भारतीय विमानन क्षेत्र के विश्वकोष जैसी य​ह पुस्तक, CISF के उप-महानिरीक्षक की पुस्तक का उड्डयन मंत्री ने किया विमोचन

Above and Beyond Book Launched: CISF के उप-महानिरीक्षक शिव कुमार मोहनका की किताब तीन दशक के विमानन क्षेत्र के अनुभवों पर आधारित है। इस किताब में 1500 यात्रियों के सर्वे के जरिए 262 समस्याएं उजागर की गई हैं और उनपर सुझाव भी दिए गए हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Swatantra Mishra

Oct 24, 2025

Above and Beyond book Launched

Above and Beyond

Above and Beyond Book Launched: नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक शिव कुमार मोहनका (Author Shiv Kumar Mohanka) की पुस्तक ‘अवव एंड बियोंड – एक्सप्लोरिंग द इमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन’ (Above and Beyond: Exploring the Amazing World of Aviation) का विमोचन नागरिक उड्डयन मंत्री किजरापुरा राम मोहन नायडू ने किया।

यह किताब विमानन जगत की बाइबिल साबित होगी

Above and Beyond: Exploring the Amazing World of Aviation Book Launched: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यह पुस्तक भारतीय विमानन क्षेत्र की एक विश्वकोष जैसी है। वहीं, पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह किताब विमानन जगत की ‘बाइबिल’ साबित होगी। लेखक ने 1500 यात्रियों के सर्वे के आधार पर 262 प्रमुख समस्याओं की पहचान कर व्यावहारिक सुधार सुझाव भी दिए हैं।

शिव कुमार मोहनका ने किताब में दशक के अनुभव को संजोया

इस अवसर पर पुस्तक के लेखक व सीआइएसएफ के उप-महानिरीक्षक मोहनका ने बताया कि पुस्तक में उनके तीन दशक के नागरिक उड्डयन सुरक्षा अनुभवों को संजोया गया है। इसमें विमानन क्षेत्र से जुड़े अनजाने तथ्यों, यात्रियों के अनुभवों और उड्डयन प्रणाली की जटिलताओं का विश्लेषण है। उन्होंने बताया कि 35 हजार फीट की ऊंचाई पर स्वाद कलिकाएं अलग तरह से काम करती हैं, इसलिए विमान यात्रियों के भोजन में विशेष मसाले और जड़ी-बूटियां उपयोग की जाती हैं।

Updated on:

24 Oct 2025 04:58 pm

Published on:

24 Oct 2025 04:52 pm

Hindi News / National News / भारतीय विमानन क्षेत्र के विश्वकोष जैसी य​ह पुस्तक, CISF के उप-महानिरीक्षक की पुस्तक का उड्डयन मंत्री ने किया विमोचन

