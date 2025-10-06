सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI गवई की ओर वकील ने फेंका जूता, कहा- नहीं सहेंगे सनातन का अपमान

देश के सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की है। खबरों की मानें तो यह मामला सीजेआई की हाल ही में भगवान विष्णु की मूर्ती को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। इसी टिप्पणी के विरोध में किशोर राकेश नामक वकील ने सीजेआई पर हमला कर दिया। वह बहस के दौरान मंच के पास गया और उसने जूता निकाल कर सीजेआई पर फेंकने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सीजेआई पर हमला करने से पहले ही रोक लिया और कोर्ट से बाहर कर दिया। बाहर निकाले जाते समय वकील ने जोर जोर से, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए।

