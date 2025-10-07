Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘दलित का सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं’… CJI पर हुए हमले के लिए केजरीवाल ने BJP को ठहराया जिम्मेदार

"दलित का सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं।" CJI मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने BJP पर निशाना साधा।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 07, 2025

CJI मामले में केजरीवाल ने BJP पर बोला हमला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बी.आर. गवई (B R Gavai) पर एक वकील द्वारा जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और आप नेता सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा प्रहार किया है।

क्या है पूरा मामला?

घटना रविवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान घटी, जब एक वकील ने CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। वकील को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इस घटना पर केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, "दलित का सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं।" उन्होंने इस घटना को न केवल न्यायपालिका पर हमला, बल्कि दलित समुदाय और संविधान की आत्मा पर प्रहार बताया।

केजरीवाल का BJP पर जोरदार हमला

केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में BJP को निशाने पर लेते हुए लिखा, "एक दलित बेटे का मेहनत और ईमानदारी से देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचना BJP को बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह हमला सिर्फ एक जज पर नहीं, बल्कि भारत की न्यायपालिका, संविधान और दलितों के संघर्ष पर है। BJP की विचारधारा में जातिगत भेदभाव की जड़ें गहरी हैं, जो ऐसे कृत्यों को जन्म देती हैं।" उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सख्त सजा दे।

RSS में शामिल ना होने को लेकर कही बड़ी बात

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) पर हुए हमले को लेकर BJP पर तीखा हमला बोला है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि BJP शासित सरकार के दौरान दलितों, मुसलमानों, सिखों और बौद्धों पर लगातार हमले हो रहे हैं, और अब CJI जैसे सम्मानित व्यक्ति को निशाना बनाना BJP की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने इस घटना को CJI की मां के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रम में शामिल न होने के फैसले से जोड़ा, हालांकि उन्होंने इसे खुलकर नहीं कहा।

दलित नहीं है CJI

निलंबित अधिवक्ता राकेश किशोर ने CJI को लेकर कहा, "…मेरा नाम डॉ राकेश किशोर है। क्या कोई मेरी जाति बता सकता है? शायद मैं भी दलित हूं। यह एकतरफा है कि आप इस तथ्य का फायदा उठा रहे हैं कि वह (मुख्य न्यायाधीश गवई) दलित हैं। वह दलित नहीं हैं। वह पहले एक सनातनी हिंदू थे। फिर उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अगर उन्हें लगता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह हिंदू धर्म से बाहर आ गए हैं, तो वह अभी भी दलित कैसे हैं? यह मानसिकता के बारे में है…"

ये भगवान ने करवाया: निलंबित अधिवक्ता राकेश

राकेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि, उन्हें इस घटना का कोई अफसोस नहीं है और वह किसी भी हालत में इसके लिए माफी नहीं मांगेगे। राकेश किशोर ने कहा, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है और ना मैं माफी मांगने वाला हूं। राकेश ने दावां किया कि यह सब उन्होंने नहीं किया बल्कि भगवान ने उनसे करवाया है। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, परमात्मा ने जो कराया, वो मैंने किया। मैं महज साक्षी हूं। उसने कराया, उसकी इच्छा पूरी हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Oct 2025 02:14 pm

Published on:

07 Oct 2025 02:13 pm

Hindi News / National News / ‘दलित का सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं’… CJI पर हुए हमले के लिए केजरीवाल ने BJP को ठहराया जिम्मेदार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

असम BJP की पोस्ट की गई वीडियो को लेकर SC ने भेजा नोटिस, मुस्लिमों की छवि बिगाड़ने का लगाया आरोप

राष्ट्रीय

जब मात्र 1500 रुपये देने से हिल गया महाराष्ट्र का बजट तो बिहार में कैसे मिलेगा ‘महिलाओं’ को सम्मान?

राष्ट्रीय

पीएम मोदी का सत्ता में 25वां साल: आज ही के दिन पहली बार बने थे सीएम, पोस्ट शेयर कर दिया धन्यवाद

PM Modi
राष्ट्रीय

‘मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे परमात्मा ने यह सब कराया’… CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील का बड़ा दावा

Rakesh Kishore
राष्ट्रीय

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेपाली गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर

Nepali Gangster Encounter
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.