‘मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे परमात्मा ने यह सब कराया’… CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील का बड़ा दावा

CJI पर जूता फेंकने वाला वकील राकेश किशोर (फोटो- एएनआई)
देश के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हमला किया गया। यहां राकेश किशोर नामक एक वकील ने गवई पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए, उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते हमलावर को पकड़ लिया और उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ कोई शिकायत न करने के चलते 3 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात उसे छोड़ दिया गया।
अब घटना के अगले दिन यानी आज राकेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई चौंकाने वाले बयान दिए है। उन्होंने कहा कि, उन्हें इस घटना का कोई अफसोस नहीं है और वह किसी भी हालत में इसके लिए माफी नहीं मांगेगे। राकेश किशोर ने कहा, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है और ना मैं माफी मांगने वाला हूं। राकेश ने दावां किया कि यह सब उन्होंने नहीं किया बल्कि भगवान ने उनसे करवाया है। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, परमात्मा ने जो कराया, वो मैंने किया। मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। उसने कराया उसकी इच्छा पूरी हो।
राकेश ने आगे कहा, उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं, या मुझे फांसी लगा दी जाए या मार दिया जाए तो ऐसा ही होगा। वह परमात्मा की इच्छा है और मैं कहता हूं कि परामात्मा की इच्छा पूरी हो। 72 साल का हो गया हूं, मैं कब तक झेलूंगा इस तरह की घटनाएं। राकेश से जब यह पूछा गया कि उनकी इस हरकत से इस तरह के मामले और अधिक नहीं बढ़ेगे तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि, इस तरह के मामले और बढ़ सकते हैं, इसका क्या मतलब है। जजों को भी अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए।
राकेश ने पेडिंग केसों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, लाखों-करोड़ों केस पेडिंग हैं, क्यों पड़े हुए हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि उनके एक दोस्त का छोटा सा केस चार साल से पेडिंग है। इसी के साथ राकेश ने सीजेआई के विदेश में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की आलोचना करने वाली घटना की भी आलोचना की। राकेश ने कहा, सीजेआई को माई लॉर्ड शब्द का सही अर्थ समझना चाहिए और इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वह मॉरीशस जाकर कहते है देश में बुल्डोजर नहीं चलेगा, मै मेरा विरोध कर रहे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ योगी सरकार की बुल्डोजर कार्रवाई गलत है।
राकेश ने अपनी नाराजगी को लेकर प्रमुख तौर पर सीजेआई की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जो उन्होंने खजुराहो स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी याचिका के दौरान की थी। दरअसल, हाल ही सीजेआई ने भगवान विष्णु की एक मूर्ती की पुनर्स्थापना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि, जाओ और अपने भगवान से मूर्ती ठीक करने को कहो। सीजेआई के इस बयान का देशभर में कड़ा विरोध हुआ था। राकेश किशोर ने भी इसी मुद्दे के विरोध में सीजेआई पर हमला किया।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग