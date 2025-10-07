‘मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे परमात्मा ने यह सब कराया’… CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील का बड़ा दावा

राकेश ने पेडिंग केसों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, लाखों-करोड़ों केस पेडिंग हैं, क्यों पड़े हुए हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि उनके एक दोस्त का छोटा सा केस चार साल से पेडिंग है। इसी के साथ राकेश ने सीजेआई के विदेश में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की आलोचना करने वाली घटना की भी आलोचना की। राकेश ने कहा, सीजेआई को माई लॉर्ड शब्द का सही अर्थ समझना चाहिए और इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वह मॉरीशस जाकर कहते है देश में बुल्डोजर नहीं चलेगा, मै मेरा विरोध कर रहे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ योगी सरकार की बुल्डोजर कार्रवाई गलत है।