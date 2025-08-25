CJI किसी भी पीठ को पत्र लिखकर संशोधित करने नहीं कह सकते, आवार कुत्तों वाले फैसले पर पूर्व जस्टिस ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पूर्व जस्टिस अभय एस ओका (Former Justice Abhay S Oka) ने कहा कि आवारा कुत्तों (stray dogs) का मामला दूसरी पीठ में भेजना गलत संदेश था। बड़े पैमाने पर जन विरोध के बाद आवारा कुत्तों का मामला जस्टिस जेबी पादरीवाला की पीठ से नहीं हटाया जाना चाहिए था। ओका ने कहा कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश किसी भी पीठ को पत्र लिखकर आदेश को संशोधित करने के लिए नहीं कह सकते हैं।