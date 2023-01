MCD मेयर चुनाव में बवाल: सिसोदिया बोले- कितना गिरोगे भाजपा वालों, BJP बोली- AAP को हार का डर

Delhi MCD Mayor Election: दिल्ली एमसीडी में शुक्रवार को मेयर चुनाव में हंगामा हो गया। सदन में भाजपा और आप के पार्षद एक-दूसरे से भिड़ गए। दोनों ओर से धक्कामुक्की भी हुई। हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। इधर मेयर चुनाव से पहले हुए हंगामे पर राजधानी का सियासी पारी हाई हो गया है।

Clash Between AAP and BJP councillors in MCD Mayor Election Sisodia says