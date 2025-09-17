Cloud Burst : देहरादून में बादल फटा, बारिश-आपदा ने ली 21 लोगों की जान

उत्तराखंड के देहरादून व आस-पास के क्षेत्रों मंगलवार तड़के बादल फटने से पानी के साथ मलबे का सैलाब आ गया। देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक पानी ही पानी नजर आया। नदियों के उफान से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग लापता हैं।आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार टोंस नदी के तेज बहाव में ट्रेक्टर-ट्रॉली में सवार 15 मजदूर बह गए। रेस्क्यू दलों ने 13 के शव बाहर निकाले। दो को बचा लिया। क्षेत्र में भारी बारिश से जनजीवन ठप हो गया। घरों व मंदिरों में पानी भर गया। क्षेत्र में 21 सड़कों व 13 पुलों को भी कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ व नैनीताल में भी एक-एक शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ के अनुसार बादल फटने की जगह से विश्वविद्यालय के 200 छात्रों एवं 70 अन्य को बचाया गया। बादल फटने का सबसे अधिक प्रभाव सहस्रधारा, मालदेवता, मंजयड़ा और कार्लीगाड क्षेत्र में रहा।