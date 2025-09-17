Patrika LogoSwitch to English

Cloud Burst : देहरादून में बादल फटा, बारिश-आपदा ने ली 21 लोगों की जान

मौसम का कहर : हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश व भूस्खलन-टोंस नदी में बहने से 15 मजदूरों की मौत, मंडी में गई 4 की जान (Weather Update ) देश में विदाई की ओर से बढ़ रहे मानसून ने मंगलवार को उत्तराखंड व हिमाचल में फिर कहर बरपा दिया। दोनों राज्यों में भारी बारिश के बाद [&hellip;]

नई दिल्ली

Kanaram Mundiyar

Sep 17, 2025

Cloud burst in Uttarakhand and Himachal
उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटा (फोटो- पत्रिका सोर्स)

मौसम का कहर : हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश व भूस्खलन-टोंस नदी में बहने से 15 मजदूरों की मौत, मंडी में गई 4 की जान (Weather Update )

देश में विदाई की ओर से बढ़ रहे मानसून ने मंगलवार को उत्तराखंड व हिमाचल में फिर कहर बरपा दिया। दोनों राज्यों में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान आने से 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग लापता हैं।

देश में इस बार ज्यादा बरसा मानसून, तोड़ा 49 साल का रेकॉर्ड
राष्ट्रीय
image

उत्तराखंड के देहरादून व आस-पास के क्षेत्रों मंगलवार तड़के बादल फटने से पानी के साथ मलबे का सैलाब आ गया। देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक पानी ही पानी नजर आया। नदियों के उफान से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग लापता हैं।आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार टोंस नदी के तेज बहाव में ट्रेक्टर-ट्रॉली में सवार 15 मजदूर बह गए। रेस्क्यू दलों ने 13 के शव बाहर निकाले। दो को बचा लिया। क्षेत्र में भारी बारिश से जनजीवन ठप हो गया। घरों व मंदिरों में पानी भर गया। क्षेत्र में 21 सड़कों व 13 पुलों को भी कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ व नैनीताल में भी एक-एक शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ के अनुसार बादल फटने की जगह से विश्वविद्यालय के 200 छात्रों एवं 70 अन्य को बचाया गया। बादल फटने का सबसे अधिक प्रभाव सहस्रधारा, मालदेवता, मंजयड़ा और कार्लीगाड क्षेत्र में रहा।

मंडी से लेकर मुंबई तक हालात बिगड़े-

इधर हिमाचल के मंडी जिले में भारी बारिश (Heavy Rainfall ) के साथ भूस्खलन से एक मकान ढह गया। इसमें एक ही परिवार को पांच लोग मलबे में दब गए। यहां तीन की मौत हो गई। रेस्क्यू दलों ने दो लोगों को बचा लिया। वहीं मंडी के दरंग में तेज बहाव में दो लो बह गए। इसमें से एक का शव बाहर निकाला गया। इधर जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन से राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। कई क्षेत्रों में भारी बारिश से हालात खराब हो गए। इसी प्रकार से मुम्बई में भारी बारिश से प्रभावित हुई मोनो रेल सेवाएं मंगलवार को भी स्थगित रही।

पश्चिम राजस्थान से लौटा मानसून-

आइएमडी ( IMD ) के अनुसार उत्तराखंड व मेघालय में अत्यधिक भारी बारिश (210 एमएम) दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व बिहार के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश हुई। मंगलवार को राजस्थान के पश्चिम हिस्सों से मानसून विदाई ले चुका है। धीरे-धीरे विदाई की राह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है।

पूर्वोत्तर में जारी रहेगा बाशि का दौर-

आने वाले दिनों में राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल की खाड़ी से सटे क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, दक्षिण भारत के कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक अत्यधिक भारी व भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।

हिमालय रेंज के राज्यों में बादलों का कहर, बढ़ रही तबाही की घटनाएं
राष्ट्रीय
image

Published on:

17 Sept 2025 05:23 am

Hindi News / National News / Cloud Burst : देहरादून में बादल फटा, बारिश-आपदा ने ली 21 लोगों की जान

