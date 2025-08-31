हिमालय रेंज के राज्यों में बादलों का कहर, बढ़ रही तबाही की घटनाएं

दर्जनों घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बादल फटने के दौरान भूस्खलन से मकान ढहने से रियासी के माहौर डब्बर गांव में एक ही परिवार के पांच बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई। वहीं रामबन के राजगढ़ गांव में बादल फटने से आए तेज बहाव में चार लोगों की मौत हो गई। कई मकान बह गए। आस-पास के अन्य गांव भी तबाही की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर सेना व आपदा-बचाव दल मौके पर पहुंचे और पीडि़तों के राहत देने का कार्य शुरू किया। देश में अगस्त माह में जम्मू कश्मीर में बादल फटने की यह चौथी और हिमालय रेंज में बादल फटने की छठी बड़ी तबाही है। पिछले सालों में भी हिमालय रेंज के जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय राज्य तक तबाही की घटनाएं होती रही है।