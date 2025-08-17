जम्मू और हिमाचल में फिर फटा बादल, मच गई तबाही, 19 अगस्त तक खतरा!

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा, 'कठुआ जिले के जोध खड्ड और जुथाना सहित कई इलाकों में हुए भूस्खलन से हुई दुखद जनहानि और क्षति पर दुखद है। इस भूस्खलन में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए'। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राहत, बचाव और निकासी उपाय करने के निर्देश दिए हैं।"