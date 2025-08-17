जम्मू और हिमाचल में फिर फटा बादल, मच गई तबाही, 19 अगस्त तक खतरा!

Cloud burst: जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने एक बार फिर कहर बरपाया है। जम्मू में किश्तवाड़ के बाद कठुआ में बादल फटने की घटना सामने आई है। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि भारी पैमाने पर नुकसान की खबर है। स्थानीय लोगों ने कहा कि बादल फटने के बाद देखते ही देखते पानी का सैलाब आसपास के इलाकों को अपने साथ बहा ले गया। आपदा के कारण नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक और कठुआ पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचा है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने X पर लिखा, कठुआ के जंगलोट इलाके में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद SSP कठुआ शोभित सक्सेना से बात की। 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। इसके अलावा, रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी नुकसान पहुंचा है और कठुआ पुलिस स्टेशन भी प्रभावित हुआ है। नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत हरकत में आ गए हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।'
जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा, 'कठुआ जिले के जोध खड्ड और जुथाना सहित कई इलाकों में हुए भूस्खलन से हुई दुखद जनहानि और क्षति पर दुखद है। इस भूस्खलन में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए'। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राहत, बचाव और निकासी उपाय करने के निर्देश दिए हैं।"
उधर मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में 17-19 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना जताई है। 11 जिलों जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की भी चेतावनी है।
कुल्लू के शालानाला में बादल फटने से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू-मंडी के अलग-अलग इलाकों में 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों में मलबा भर गया।टकोली, पनारसा और नगवाई में 10 से अधिक गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है।