सावधान! भारत पहुंचा राख का बादल, कई उड़ानें रद्द, मौसम विभाग ने इसके बारे में क्या बताया

Hayli Gubbi volcano: इथियोपिया में हजारों साल बाद फटे हायली गुब्बी ज्वालामुखी से उठा राख का विशाल गुबार सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंच गया। इस वजह से राजधानी के कई हिस्सों में आसमान में हल्की धुंध और परत जैसी स्थिति दिखाई दी। पिछले 24 घंटे के भीतर राख का बादल अफ्रीका से लाल सागर और मध्य पूर्व के ऊपर से गुजरते हुए उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया। राख के बादल को भारतीय मौसम विभाग लगातार ट्रैक कर रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा कि इस बादल में सल्फर डाइऑक्साइड और चट्टानों के सूक्ष्म कण हैं। यह गुजरात, राजस्थान, दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब के ऊपर से गुजर सकता है।