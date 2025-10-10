Bihar Elections: तेजस्वी के CM फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार, कांग्रेस नेता के नए बयान से RJD में तेज हो सकती है हलचल

महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यह स्थिति पर निर्भर करेगा। RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि 1-2 दिनों में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों पर फैसला हो जाएगा। महागठबंधन जल्द ही घोषणा पत्र जारी करेगा। 2 min read