‘पूर्व CM के बेटे और कांग्रेस सांसद 100% पाकिस्तानी एजेंट, जल्द दिखाउंगा सबूत’, बार-बार हिमंत क्यों कह रहे हैं ऐसा

CM हिमंत ने कहा कि उनके पास सबूत है, लेकिन वह अभी उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि असम के सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच चल रही है । इससे मामला भटक सकता है। इससे पहले असम के सीएम हिमंत ने गौरव गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान से संबंध का आरोप लगाया था। हिमंत ने कहा कि कांग्रेस सांसद की पत्नी भारत में रहते हुए पाकिस्तान स्थित एक NGO से वेतन लेती हैं। उनकी पत्नी और बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं। साथ ही गोगोई से सवाल किया था कि क्या आप 15 दिनों के लिए पाकिस्तान गए थे।