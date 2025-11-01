‘पूर्व CM के बेटे और कांग्रेस सांसद 100% पाकिस्तानी एजेंट, जल्द दिखाउंगा सबूत’, बार-बार हिमंत क्यों कह रहे हैं ऐसा

CM हिमंत सरमा (Photo-IANS)
Assam Politics: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि कांग्रेस के सांसद व राज्य के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) 100 फीसदी पाकिस्तानी एजेंट हैं। पाकिस्तान की ISI ने उन्हें भारत में प्लांट किया है। जिस दिन इस बात का सबूत दिखाउंगा, असम और देश के लोग मान जाएंगे कि वह 100 परसेंट पाकिस्तानी एजेंट हैं। CM सरमा ने गोगोई को चुनौती दी कि यदि ऐसा नहीं है तो गोगोई उन पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं।
CM हिमंत ने कहा कि उनके पास सबूत है, लेकिन वह अभी उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि असम के सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच चल रही है । इससे मामला भटक सकता है। इससे पहले असम के सीएम हिमंत ने गौरव गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान से संबंध का आरोप लगाया था। हिमंत ने कहा कि कांग्रेस सांसद की पत्नी भारत में रहते हुए पाकिस्तान स्थित एक NGO से वेतन लेती हैं। उनकी पत्नी और बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं। साथ ही गोगोई से सवाल किया था कि क्या आप 15 दिनों के लिए पाकिस्तान गए थे।
सीएम हिमंत ने कहा कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई का बॉस अली तौकीर शेख ने पाकिस्तान सरकार द्वारा गठित समितियों में कई पदों पर काम किया है। जब एलिजाबेथ की शादी असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई से होने वाली थी, तो शेख को मुख्यमंत्री आवास में आने-जाने की पूरी आजादी थी। कहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में घुसपैठ तो नहीं की थी।
उन्होंने सवाल किए किए गौरव गोगोई से शादी के 12 साल बाद भी एलिजाबेथ ने अभी तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं अपनाई? वह ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद भारतीय चुनाव प्रक्रिया में भाग ले चुकी हैं। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से जांच की मांग की है।
इस साल अप्रैल के महीने में जब अवैध कोयला खनन का मामला सामने आया तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ED ने असम के अवैध कोयला साम्राज्य का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि असम में रोजाना 1200 टन अवैध कोयला निकाला जा रहा है। यह सब मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है, जो अवैध खनन से इनकार करते रहे हैं। इस दौरान गौरव गोगोई ने सीएम हिमंत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही, गौरव ने असम के सीएम पर जमीनों पर अवैध कब्जा का आरोप भी लगाया था।
