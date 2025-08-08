‘चुनाव आयोग BJP का बंधुआ मजदूर…’ CM ममता ने ECI पर साधा निशाना

ममता ने विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करने की साजिश का हिस्सा है। ममता ने कहा, "बीजेपी मतदाता सूची से नाम हटाकर चुनाव जीतना चाहती है। यह उनकी चाल है।" उन्होंने असम में सात लाख लोगों, विशेष रूप से बंगाली हिंदुओं, के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का हवाला देते हुए इसे बंगाल में लागू करने की कोशिशों का विरोध किया।