8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘चुनाव आयोग BJP का बंधुआ मजदूर…’ CM ममता ने ECI पर साधा निशाना

CM Mamta on ECI: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, "चुनाव आयोग बीजेपी के बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है। अमित शाह के इशारे पर यह कठपुतली बन गया है।"

भारत

Devika Chatraj

Aug 08, 2025

CM Mamata Banerjee
CM ममता ने ECI पर साधा निशाना (ANI)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग (ECI) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आयोग को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 'एजेंट' करार देते हुए आरोप लगाया कि यह बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। यह बयान ममता ने झाड़ग्राम में 'भाषा आंदोलन' रैली के दौरान दिया, जहां उन्होंने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चार सरकारी अधिकारियों के निलंबन के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की।

बंधुआ मजदूर बना चुनाव आयोग

ममता ने कहा, "चुनाव आयोग बीजेपी के बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है। अमित शाह के इशारे पर यह कठपुतली बन गया है। बंगाल इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने अधिकारियों को सजा नहीं होने दूंगी।" उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर मतदाता सूची से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए गए, तो वह पूरे विश्व में इसका विरोध करेंगी।

वोटर लिस्ट और NRC पर विवाद

ममता ने विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करने की साजिश का हिस्सा है। ममता ने कहा, "बीजेपी मतदाता सूची से नाम हटाकर चुनाव जीतना चाहती है। यह उनकी चाल है।" उन्होंने असम में सात लाख लोगों, विशेष रूप से बंगाली हिंदुओं, के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का हवाला देते हुए इसे बंगाल में लागू करने की कोशिशों का विरोध किया।

गृह मंत्री पर कसा तंज

ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी तंज कसा और पूछा, "वे लोग माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र मांग रहे हैं। क्या आपके पास आपके माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र है? पहले उसे दिखाइए।"

अधिकारियों का बचाव

ममता ने निलंबित अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार उन्हें हर हाल में बचाएगी। "चुनाव की तारीखें अभी घोषित भी नहीं हुई हैं, फिर भी निलंबन शुरू हो गया है। यह कानून के खिलाफ है। हम अपने अधिकारियों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे।" उन्होंने बीजेपी पर बंगाली भाषा और संस्कृति का अपमान करने का भी आरोप लगाया।

BJP सांसद का पलटवार

इसके जवाब में बीजेपी सांसद और बंगाल प्रभारी समीक भट्टाचार्य ने ममता के बयानों को संवैधानिक संस्थानों पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी अगर यह सोचती हैं कि वे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटों के दम पर सत्ता में वापसी करेंगी, तो वे गलत हैं।"

राजनीतिक तनाव बढ़ा

ममता के इस बयान ने पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। बीजेपी और टीएमसी के बीच यह विवाद मतदाता सूची, NRC और बंगाली पहचान जैसे मुद्दों पर और गहरा सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

political

political news

Published on:

08 Aug 2025 09:00 am

Hindi News / National News / ‘चुनाव आयोग BJP का बंधुआ मजदूर…’ CM ममता ने ECI पर साधा निशाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.