10 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज…सीएम मान ने किया ऐलान, जानें कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए मंगलवार से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के लोगों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलात मिलेगा।

चंडीगढ़ पंजाब

Ashib Khan

Sep 22, 2025

पंजाब में 10 लाख रुपये तक का होगा फ्री इलाज (Photo-IANS)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि मंगलवार से मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस हेल्थ बीमा योजना का लाभ मिलेगा। पंजाब सरकार के इस ऐलान की AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की है।

मंगलवार से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री मान ने बताया कि इस योजना के लिए मंगलवार से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। सबसे पहले तरनतारन और बरनाला में कैंप लगाएं जाएंगे इसके बाद पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 

सभी बीमारियों का होगा इलाज-सीएम मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इसमें रूटीन बीमारियों से लेकर बड़े ऑपरेशन तक की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सीएम ने बताया कि एक ही कार्ड में पूरे परिवार के सदस्य शामिल होंगे और इस कार्ड के आधार पर सभी को इलाज मिलेगा।

इतने अस्पताल करवाएंगे इलाज मुहैया

इस दौरान सीएम मान ने कहा कि देश का पहला राज्य पंजाब होगा जहां पर हर परिवार को ये कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस स्कीम के तहत 500 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मरीजों को इलाज मुहैया करवाएंगे। सभी सरकारी अस्पताल इस स्कीम में पहले से ही शामिल रहेंगे। 

अरविंद केजरीवाल ने की तारीफ

पंजाब सरकार की इस स्कीम का दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- आम आदमी पार्टी सरकार के पंजाब के CM ने आज ऐतिहासिक ऐलान किया है। इनका ये ऐलान ज़रूर सुनें।  सिर्फ़ देश ही नहीं, दुनिया में पंजाब पहला ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को 10 लाख रुपये का हेल्थ कवर मुफ़्त में उपलब्ध करवा रहा है। ईमानदार सरकार हो तभी लोगों को ऐसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। पुरानी सरकारों में नेता जनता का पैसा जनता पर खर्च न कर खुद हड़प जाया करते थे। अब पंजाब में जनता की सरकार है जो जनता का पैसा जनता पर ही खर्च करती है।

Updated on:

22 Sept 2025 06:17 pm

Published on:

22 Sept 2025 06:13 pm

Hindi News / National News / 10 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज…सीएम मान ने किया ऐलान, जानें कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

