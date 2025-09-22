10 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज…सीएम मान ने किया ऐलान, जानें कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

पंजाब सरकार की इस स्कीम का दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- आम आदमी पार्टी सरकार के पंजाब के CM ने आज ऐतिहासिक ऐलान किया है। इनका ये ऐलान ज़रूर सुनें। सिर्फ़ देश ही नहीं, दुनिया में पंजाब पहला ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को 10 लाख रुपये का हेल्थ कवर मुफ़्त में उपलब्ध करवा रहा है। ईमानदार सरकार हो तभी लोगों को ऐसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। पुरानी सरकारों में नेता जनता का पैसा जनता पर खर्च न कर खुद हड़प जाया करते थे। अब पंजाब में जनता की सरकार है जो जनता का पैसा जनता पर ही खर्च करती है।