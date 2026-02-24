24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बख्शेंगे नहीं…बैंक कर्मचारी हो या सरकारी अधिकारी, 590 करोड़ के घोटाले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खरी-खरी

IDFC Bank Fraud Case: विधानसभा में सोमवार को यह मुद्दा उठने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक-एक पैसा वापस लाया जाएगा और चाहे बैंक कर्मचारी हो या सरकारी अधिकारी किसी को बख्शेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 24, 2026

Haryana CM Nayab Singh Saini

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (इमेज सोर्स: Haryana CM पेज एक्स)

Haryana Government Accounts Freeze: आइडीएफसी बैंक में हरियाणा सरकार के खाते से धोखाधड़ी कर 590 करोड़ रुपए निकाले जाने का घोटाला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने आइडीएफसी और एयू स्माल बैंक में सरकारी विभागों व निगमों के खाते खोलने पर बैन (डी-पैनल) लगा दिया है।

हरियाणा के वित्त विभाग ने जारी किया परिपत्र

हरियाणा के वित्त विभाग ने परिपत्र जारी कर कहा है कि अगली सूचना तक इन बैंकों में कोई भी सरकारी राशि न जमा की जाएगी, न निवेश होगी और न ही कोई लेन-देन किया जाएगा। सभी विभागों व निगमाें को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने खाते बंद कर शेष राशि तुरंत अन्य बैंकों में स्थानांतरित करें। गत तीन-चार दिन की जांच के बाद राज्य सरकार को पता चला था कि आइडीएफसी बैंक की चंडीगढ़ शाखा में उसके खाते से 590 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। बैंक ने भी यह मामला सामने आने के बाद चार कर्मचारियों को निलंबित किया है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के साथ सेबी को इसकी जानकारी दी है।

विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा?

विधानसभा में सोमवार को यह मुद्दा उठने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक-एक पैसा वापस लाया जाएगा और चाहे बैंक कर्मचारी हो या सरकारी अधिकारी किसी को बख्शेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में एसीबी और विजिलेंस जांच के आदेश दिए। उधर, एयू बैंक ने राज्य सरकार द्वारा डी-पैनल करने के बाद कहा कि उनके खातों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सभी खाते केवाईसी करने के बाद खोले गए और सभी खातों का मनी ट्रेल उनके पास उपलब्ध है जो सरकार को दे दिए गए हैं।

आरबीआइ की नजर, सरकार पैसा लौटाएगा बैंक

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वह मामले पर नजर रखे हुए हैं और कोई प्रणालीगत समस्या नहीं है। इस बीच सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आइडीएफसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट की बातचीत में बैंक ने कहा कि वह एक-दो दिन में ही सरकार को पूरा बकाया पैसा लौटा देगा।

ये भी पढ़ें

न्यूयॉर्क में आपातकाल जैसी स्थिति; ब्लिजर्ड अलर्ट से मचा हाहाकार, जानिए क्या होती है ये चेतावनी?
विदेश
New York Blizzard Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 04:34 am

Hindi News / National News / बख्शेंगे नहीं…बैंक कर्मचारी हो या सरकारी अधिकारी, 590 करोड़ के घोटाले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खरी-खरी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘बदतमीजी नहीं चलेगी…’, अदाणी-अंबानी के नाम पर नाराज सीजेआइ ने चर्चित वकील को लगाई फटकार, जानें वजह?

Supreme Court Warning
राष्ट्रीय

भारत ने जारी किया ‘इमरजेंसी अलर्ट: ईरान तुरंत छोड़ें भारतीय, जो भी साधन मिले उससे निकलें

India Foreign Ministry Advisory
राष्ट्रीय

INS Anjadip: भारत के नए युद्धपोत से थर-थर कांपेगा दुश्मन देश; बनेगा पनडुब्बियों का काल

INS Anjadip
राष्ट्रीय

बड़ा सवाल: वकील या गैर-वकील…ट्रिब्यूनलों में कौन रखेगा दलील? दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला

Delhi High Court hearing
राष्ट्रीय

रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश में 7 लोगों की दर्दनाक मौत! झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई सामने

Air ambulance crash incident
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.