भारत ने जारी किया ‘इमरजेंसी अलर्ट: ईरान तुरंत छोड़ें भारतीय, जो भी साधन मिले उससे निकलें

यह एडवाइजरी विशेष रूप से वहां पढ़ रहे छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए है। भारत सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और किसी भी जोखिम से बचें। दूतावास ने सभी भारतीयों को हर समय अपना पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र साथ रखने को कहा है ताकि आपातकालीन निकासी में देरी न हो।