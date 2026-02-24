24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत ने जारी किया ‘इमरजेंसी अलर्ट: ईरान तुरंत छोड़ें भारतीय, जो भी साधन मिले उससे निकलें

सोमवार को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक बेहद गंभीर एडवाइजरी जारी करते हुए सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 24, 2026

India Foreign Ministry Advisory

भारतीय दूतावास: भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के निर्देश (इमेज सोर्स: चैट GPT, AI जनरेटेड)

India Foreign Ministry Advisory: ईरान और अमरीका के बीच युद्ध की बढ़ती आशंकाओं ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक बेहद गंभीर एडवाइजरी जारी करते हुए सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले पोलैंड और सर्बिया ने भी अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया था।

भारतीय दूतावास ने कहा है कि बदलते हालात के मद्देनजर, जो भी व्यावसायिक उड़ान या परिवहन का साधन मिले, उसका उपयोग कर नागरिक देश से बाहर निकल जाएं। इस बीच ईरान में तीसरे दिन भी पूरे देश में छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा।

छात्रों और पर्यटकों के लिए सख्त हिदायत

यह एडवाइजरी विशेष रूप से वहां पढ़ रहे छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए है। भारत सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और किसी भी जोखिम से बचें। दूतावास ने सभी भारतीयों को हर समय अपना पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र साथ रखने को कहा है ताकि आपातकालीन निकासी में देरी न हो।

सरकार ने 14 जनवरी 2026 की उस चेतावनी को भी दोहराया है, जिसमें भीड़भाड़ वाले इलाकों और प्रदर्शनों से दूर रहने को कहा गया था। सभी भारतीयों को दूतावास के डेटाबेस में तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया गया है ताकि किसी भी सैन्य कार्रवाई की स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके।
ओमान पहुंचेंगे 'संकटमोचक' लारीजानी

ईरान के प्रमुख संकट प्रबंधक अली लारीजानी मंगलवार को मस्कट (ओमान) पहुंच सकते हैं। वे अपने साथ परमाणु समझौते पर तेहरान का अंतिम जवाब लेकर जा रहे हैं। हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसे युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास माना जा रहा है।

गौरतलब है कि तनाव के चरम के बीच शांति की एक आखिरी कोशिश भी जारी है। ओमान की मध्यस्थता में 26 फरवरी को जिनेवा में अमरीका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का अगला दौर होगा। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने इसकी पुष्टि की है। सबकी नजरें इस बैठक पर हैं कि क्या युद्ध टल पाएगा।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश की हकीकत आई सामने, मोहम्मद यूनुस ने हर दिन उड़ाईं संविधान की धज्जियां, बंग भवन को लूटने की हुई कोशिश
विदेश
Bangladesh Yunus Government Truth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 04:43 am

Hindi News / National News / भारत ने जारी किया ‘इमरजेंसी अलर्ट: ईरान तुरंत छोड़ें भारतीय, जो भी साधन मिले उससे निकलें

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘बदतमीजी नहीं चलेगी…’, अदाणी-अंबानी के नाम पर नाराज सीजेआइ ने चर्चित वकील को लगाई फटकार, जानें वजह?

Supreme Court Warning
राष्ट्रीय

बख्शेंगे नहीं…बैंक कर्मचारी हो या सरकारी अधिकारी, 590 करोड़ के घोटाले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खरी-खरी

Haryana CM Nayab Singh Saini
राष्ट्रीय

INS Anjadip: भारत के नए युद्धपोत से थर-थर कांपेगा दुश्मन देश; बनेगा पनडुब्बियों का काल

INS Anjadip
राष्ट्रीय

बड़ा सवाल: वकील या गैर-वकील…ट्रिब्यूनलों में कौन रखेगा दलील? दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला

Delhi High Court hearing
राष्ट्रीय

रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश में 7 लोगों की दर्दनाक मौत! झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई सामने

Air ambulance crash incident
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.