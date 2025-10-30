RJD पर CM नीतीश का हमला, बोले- ‘पहले बिहार में फालतू सरकार थी, काम नहीं करते थे ये लोग’

Bihar Assembly Elections: बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पूरे दमखम से सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से जदयू के प्रत्याशी अभिषेक आनंद, बछवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता और बखरी से लोजपा (रा.) के प्रत्याशी संजय पासवान के लिए वोट मांगे। रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब बच्चा, लड़का, लड़की आराम से घूमते हैं। हम भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद रहता था।