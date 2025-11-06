Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: वोट डालने पैतृक गांव बख्तियारपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश, दानापुर में EVM खराब

नालन्दा के बिहार शरीफ विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 181 पर मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने किया मतदान। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। राजद विधायक व पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने भी मतदान किया। छपरा में खेसारी लाल यादव ने मतदान किया। वह यहां से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। छपरा विधानसभा सीट से अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना है। एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास हमेशा करता हूं और लड़ता रहूंगा। बेहतर बिहार कैसे बनेगा हमें इसपर चर्चा करें तो बेहतर है। हमारे व्यक्तिगत जीवन से लोगों को क्या लेना देना है। लोगों का बिहार की व्यवस्था से लेना देना है।