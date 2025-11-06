Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: वोट डालने पैतृक गांव बख्तियारपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश, दानापुर में EVM खराब

Bihar Elections: सीएम नीतीश कुमार वोट डालने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। बिहारशरीफ में मंत्री सुनील कुमार, छपरा में खेसारी लाल यादव, पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सीवान में अवध बिहारी चौधरी ने मतदान किया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Pushpankar Piyush

Nov 06, 2025

Bihar Chief Minister Nitish Kumar

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo-ANI)

Bihar Elections: बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार आज वोट डालने के लिए अपने पैतृक गांव बख्तियारपुर पहुंचेंगे। पटना के वेटनरी कॉलेज में लालू परिवार भी मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे।

तेजस्वी यादव ने डाला वोट

RJD नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, "हम तो यही कहेंगे कि बदलाव ज़रूरी है, नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं।

मंत्री सुनील कुमार ने किया मतदान

नालन्दा के बिहार शरीफ विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 181 पर मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने किया मतदान। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। राजद विधायक व पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने भी मतदान किया। छपरा में खेसारी लाल यादव ने मतदान किया। वह यहां से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। छपरा विधानसभा सीट से अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना है। एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास हमेशा करता हूं और लड़ता रहूंगा। बेहतर बिहार कैसे बनेगा हमें इसपर चर्चा करें तो बेहतर है। हमारे व्यक्तिगत जीवन से लोगों को क्या लेना देना है। लोगों का बिहार की व्यवस्था से लेना देना है।

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी मतदान किया। इसके बाद ललन सिंह ने कहा कि यह लोकतंत्र का महापर्व है और हम सभी को मतदान करना चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान। कहीं कोई समस्या नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ फिर से सरकार बनेगी।

मोकामा की सीट पहले चरण में सबसे हॉट सीट बन गई है। यहां से राजद प्रत्याशी और बाहुबली नेता सूरजभान की पत्नी वीमा देवी ने लोगों से बिना डरे मतदान करने की अपील की है। महुआ विधानसभा से इस बार तेजप्रताप यादव राजद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है।

दानापुर के बूथ नंबर 196 में ईवीएम खराब होने से वोटिंग में रुकावट आई है। इधर, दरभंगा में देर रात एक लाख कैश के साथ एक युवक पकड़ा गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

06 Nov 2025 08:39 am

Published on:

06 Nov 2025 08:34 am

Hindi News / National News / Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: वोट डालने पैतृक गांव बख्तियारपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश, दानापुर में EVM खराब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: ‘पहले मतदान, फिर जलपान’, पीएम मोदी ने की अपील

राष्ट्रीय

मोकामा विधानसभा: अनंत Vs सूरजभान की भिड़ंत, दुलारचंद की हत्या के बाद चप्पे- चप्पे पर पुलिस

पटना

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज, 9 बाहुबली मैदान में

रीतलाल यादव और अनंत सिंह
राष्ट्रीय

ज्योति मांझी पर हमले का मुद्दा गरमाया, DM बोले- गाड़ी पर निशान नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में चोट नहीं, SIT करेगी जांच

ज्योति मांझी
गया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.