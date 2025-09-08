ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कर्नाटक CM ने भरा जुर्माना, इन बड़े नेताओं का भी कट चुका है चालान; LIST में एक और मुख्यमंत्री का नाम

हाल ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर 7 बार ट्रैफिक नियम तोडऩे का आरोप लगा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के कैमरों में मुख्यमंत्री के कार में बैठने पर सीट बैल्ट नहीं लगाने को लेकर 7 बार ट्रैफिक नियम तोडऩा सामने आया। इसके लिए 2500 रुपए का जुर्माना भरा गया।