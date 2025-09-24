Karnataka CM सिद्धारम्मैया ने लिखा Wipro Founder चेयरमैन अजीम प्रेमजी को खत, किया ये खास अनुरोध?

हाल ही में बेंगलुरु में ऑनलाइन ट्रकिंग प्लेटफॉर्म ब्लैकबक ने आवागमन और सड़क के बुनियादी ढांचे के मुद्दों का हवाला देते हुए कंपनी को बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर बेलंदूर में अपने वर्तमान स्थान से बाहर ले जाने का फैसला किया था। इसका हवाला देते हुए उद्योग जगत के दिग्गजों जैसे कि इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई और बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ ने राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था।