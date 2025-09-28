एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, सीएम स्टालिन ने न्यायिक जांच के दिए आदेश

डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "करूर में भीड़ में फंसने के कारण जान गंवाने की खबरें बेहद दुखद हैं। मैं इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सांत्वना व्यक्त करता हूं। भीड़ में फंसने के बाद बेहोश हुए लोगों और जिनकी तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें मुख्यमंत्री के आदेशानुसार करूर सरकारी अस्पताल में तत्काल उपचार प्रदान किया जा रहा है। इस गंभीर स्थिति में हम सरकार और चिकित्सा दल के कार्यों में पूर्ण सहयोग का आग्रह करते हैं।"