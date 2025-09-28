Patrika LogoSwitch to English

एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, सीएम स्टालिन ने न्यायिक जांच के दिए आदेश

तमिलनाडु के करुर में भगदड़ से 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि 58 लोग घायल हुए हैं। सीएम एमके स्टालिन आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही, न्यायिक जांच की घोषणा की है।

3 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Sep 28, 2025

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। फोटो- IANS

तमिलनाडु (Tamilnadu) के करूर में एक्टर विजय (Vijay) की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली में मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत और 58 लोग घायल हुए हैं। घटना पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित देश भर के नेताओं व दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों व घायलों के परिजनों को तत्काल वित्तीय सहायता और न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है।

आर्थिक मुआवजे का ऐलान

सीएम स्टालिन ने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। राज्य सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। वहीं, घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

न्यायिक जांच गठित करने का आदेश

इस हादसे की विस्तृत जांच के लिए मुख्यमंत्री ने एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने का भी आदेश दिया है। इस आयोग का नेतृत्व हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगी। आयोग को घटना की पूर्ण जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है। सीएम स्टालिन ने यह भी घोषणा की है कि वह देर रात तक खुद करूर पहुंचेंगे। वहां वे पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना जताएंगे और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात करेंगे।

उपराष्ट्रपति ने जताया दुख

दूसरी ओर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस भगदड़ को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के करूर में जनसभा में हुई दुखद घटना ने अवर्णनीय पीड़ा पहुंचाई है। मैं इस अथाह दुख की घड़ी में उन शोक संतप्त माता-पिता, उनके रिश्तेदारों और तमिलनाडु के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि घायलों और अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर रहे लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य हों।

लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा, "तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के चलते कई लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिवारों को इस असहनीय पीड़ा की घड़ी में संबल प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है।"

डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "करूर में भीड़ में फंसने के कारण जान गंवाने की खबरें बेहद दुखद हैं। मैं इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सांत्वना व्यक्त करता हूं। भीड़ में फंसने के बाद बेहोश हुए लोगों और जिनकी तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें मुख्यमंत्री के आदेशानुसार करूर सरकारी अस्पताल में तत्काल उपचार प्रदान किया जा रहा है। इस गंभीर स्थिति में हम सरकार और चिकित्सा दल के कार्यों में पूर्ण सहयोग का आग्रह करते हैं।"

करुर की घटना पर शिवराज ने जताया दुख

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "तमिलनाडु के करूर में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हादसे में कई नागरिकों ने अपने प्रियजनों को खोया है, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।"

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, "करूर में हुई दुखद भगदड़ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, जिसमें कई अनमोल जानें चली गईं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।"

ओडिशा सीएम मोहन चरण माझी ने कहा, "तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में हुई दुखद मौत से बेहद दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति प्रदान करें।"

Published on:

28 Sept 2025 06:50 am

Hindi News / National News / एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, सीएम स्टालिन ने न्यायिक जांच के दिए आदेश

