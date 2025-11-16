Patrika LogoSwitch to English

CNG Price Hike: आज से बढ़ गई CNG की कीमत, जानें कहां कितना होगा रेट?

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने 16 नवंबर से CNG की कीमतें बढ़ा दी हैं। नई कीमत सुबह 6 बजे से लागू है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Nov 16, 2025

CNG-Gas-price

आज से बढ़ गई CNG की कीमत। (फोटो- ANI)

आज से यानी कि 16 नवंबर से CNG की कीमतें कुछ शहरों में बढ़ गई हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने तीन शहरों में सीएनजी के रेट बढ़ाए हैं। अलग-अलग जगहों पर एक रूपये प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के रेट बढ़ाए गए हैं।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने देर रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की। जिसमें बताया गया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर में सीएनजी के रेट बढ़ाए गए हैं। रविवार सुबह 6 बजे से नई कीमत लागू हो गई है।

कहां कितनी बढ़ी कीमत?

  • कानपुर में सीएनजी की कीमत 87.92 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 88.92 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है
  • नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी की कीमत 84.70 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 85.70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।
  • गाजियाबाद में (हापुड़ को छोड़कर) सीएनजी की कीमत 84.70 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 85.70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

वहीं, पेट्रोल-डीजल की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है. उनका रेट सभी शहरों में स्थिर है। अप्रैल में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में ₹2 प्रति लीटर की वृद्धि की थी, लेकिन यह वृद्धि उपभोक्ताओं पर नहीं डाली गई। तेल विपणन कंपनियों ने इस अतिरिक्त शुल्क को स्वयं वहन किया, जिससे खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।​

Updated on:

16 Nov 2025 08:38 am

Published on:

16 Nov 2025 08:05 am

Hindi News / National News / CNG Price Hike: आज से बढ़ गई CNG की कीमत, जानें कहां कितना होगा रेट?

