CNG Price Hike: आज से बढ़ गई CNG की कीमत, जानें कहां कितना होगा रेट?

आज से बढ़ गई CNG की कीमत। (फोटो- ANI)
आज से यानी कि 16 नवंबर से CNG की कीमतें कुछ शहरों में बढ़ गई हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने तीन शहरों में सीएनजी के रेट बढ़ाए हैं। अलग-अलग जगहों पर एक रूपये प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के रेट बढ़ाए गए हैं।
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने देर रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की। जिसमें बताया गया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर में सीएनजी के रेट बढ़ाए गए हैं। रविवार सुबह 6 बजे से नई कीमत लागू हो गई है।
वहीं, पेट्रोल-डीजल की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है. उनका रेट सभी शहरों में स्थिर है। अप्रैल में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में ₹2 प्रति लीटर की वृद्धि की थी, लेकिन यह वृद्धि उपभोक्ताओं पर नहीं डाली गई। तेल विपणन कंपनियों ने इस अतिरिक्त शुल्क को स्वयं वहन किया, जिससे खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग