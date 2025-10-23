कॉफी नाली में फेंकना भारत के लिए खतरा: हमारे देश में 56% लोग पी रहे, पर्यावरण पर क्या हो रहा असर

Coffee Drain Environmental Impact: भारत में कॉफी पीने का क्रेज दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। मिंटेल रिसर्च 2025 के अनुसार, देश में 56% लोग कॉफी का आनंद (India Coffee Consumption) लेते हैं, जिसमें महिलाएं, युवा और छोटे शहरों के लोग भी शामिल हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु (60%), कर्नाटक (25%), आंध्र प्रदेश (10%), और केरल (5%) में फिल्टर कॉफी (Filter Coffee) का चलन है, जबकि उत्तरी भारत में इंस्टेंट कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है। सन 2016 से 2023 के बीच कॉफी खपत 84,000 टन से बढ़ कर 91,000 टन हो गई, हालांकि प्रति व्यक्ति खपत अभी 100 ग्राम के आसपास है। लेकिन इस बढ़ते चलन का एक गहरा पहलू सामने आया है,कॉफी के बचे हुए हिस्से को नाली में फेंकना पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा है।