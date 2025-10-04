5 बजते ही पूरा ऑफिस खाली… वायरल हो रही यूरोप की यह वीडियो, लोग कह रहे- भारत में कब आएंगे ऐसे दिन?

एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भारतीय महिला ने यूरोप में अपनी वर्क लाइफ की एक झलक इंस्टाग्राम वीडियो के माध्यम से शेयर की है, जो वायरल हो गयी है। KPMG नीदरलैंड्स में काम करने वाली ज्योति सैनी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि वर्किंग आवर्स के बाद ऑफिस कैसा दिखता है। वीडियो में वह कहती हैं, 'अभी शाम के 5:10 बजे हैं और देखिए मेरा ऑफिस।' इसके बाद वह कैमरा घुमाकर खाली डेस्क और कुर्सियां दिखाती हैं। वह बताती हैं कि शाम के 5 बजे के बाद ऑफिस में कोई भी सहकर्मी मौजूद नहीं है। पूरा ऑफिस खाली है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है- कॉरपोरेट शॉक।