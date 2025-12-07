गुजर रहा नया पश्चिमी विक्षोभ: इन राज्यों में कोल्डवेव और घने कोहरे की संभावना, IMD ने जारी किया Alert!

IMD Alert: उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे के चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्य हिमाचल व जम्मू-कश्मीर के ऊंचे क्षेत्रों से गुजर रहा है। इसके चलते हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके कारण दिल्ली-NCR, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र व गुजरात तक शीतलहर का असर दिखाई देगा। IMD का पूर्वानुमान है कि आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है।