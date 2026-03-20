जन्मशती पर्व श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश: शब्द में संस्कृति का प्रवाह

कुलिश जी परंपराओं और प्रगतिवादी सोच के संगम थे। उन्होंने अपने लेखन व पत्रकारिता में परंपरा व रुढ़ियों में भेद किया। ऐसे दौर में जब कई गांवों में महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं आती थीं, कुलिश जी ने पत्रिका में उनकी आवाज को मंच दिया और काम के लिए अवसर भी उपलब्ध करवाए। महिलाओं से जुड़े बाल विवाह, महिला शिक्षा, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। कई अभियानों में महिलाओं को बराबर की भागीदार बनाया। दूसरी ओर वे समाज, परिवार व विवाह जैसी संस्थाओं के पारंपरिक सकारात्मक मूल्यों के प्रति हमेशा सजग रहे और उनके संरक्षण को अपने लेखन का विषय बनाया।