देश में Pre-Monsoon का असर तेज, कई राज्यों में 20, 21, 22 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि का IMD अलर्ट

उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम की हलचल मुख्य रूप से 20 मार्च तक बनी रहेगी। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में 20 मार्च तक अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि (Hailstorm) होने की संभावना भी जताई गई है। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 20 मार्च तक गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश होने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में मौसम का सबसे ज्यादा असर तेज हवाओं के रूप में दिखेगा। विभाग के अनुसार, इन राज्यों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज झोंके वाली हवाएं (Gusty Winds) चलेंगी। विशेष रूप से राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। 21 मार्च से इन सभी क्षेत्रों में मौसम में सुधार होना शुरू हो जाएगा और 22 मार्च तक स्थिति सामान्य होने लगेगी।