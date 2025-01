Coldplay Mumbai Concert 2025: सातवें आसमान पर पहुंचा होटलों का किराया, एक रात रुकने की कीमत ₹1 लाख के करीब

Coldplay Mumbai Concert 2025: मुंबई के निकट नवी मुंबई में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट स्थल डी.वाई. पाटिल स्टेडियम (DY Patil Stadium in Navi Mumbai) के आसपास के होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं।

मुंबई•Jan 18, 2025 / 05:13 pm• Akash Sharma

Coldplay Music Band

Coldplay Mumbai Concert 2025 Update: दुनिया में संगीत के दिवानों की कमी नहीं है। आज कल कई म्युजिक बैंड और सिंगर के कॉन्सर्ट को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। इसी बीच ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले (Coldplay) मुंबई में कॉन्सर्ट करने के लिए तैयार है। बता दें कि मुंबई के निकट नवी मुंबई में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट स्थल डी.वाई. पाटिल स्टेडियम (DY Patil Stadium in Navi Mumbai) के आसपास लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। यहां एक कमरे की एक रात की बुकिंग के लिए 25,000 से लेकर 90,000 रुपये तक का किराया ले रहे हैं। बता दें कि अपने ‘म्यूजिक ऑफ द स्फेयर्स वर्ल्ड टूर’ (Music of the Spheres World Tour) के हिस्से के रूप में, ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले 18, 19 और 21 जनवरी को नवी मुंबई में प्रदर्शन करने वाला है।

Coldplay Concert (File Photo) वीकेंड के लिए बुकिंग फुल होटल एग्रीगेटर ऐप्स से पता चलता है कि नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम के पास स्थित फाइव स्टार होटलों सहित अधिकांश होटल, कोल्डप्ले के भारत दौरे के दौरान वीकेंड के लिए पूरी तरह से बुक हैं। Make My Trip की लिस्टिंग के अनुसार, मुंबई के नेरुल में कार्यक्रम स्थल के पास कोर्टयार्ड बाय मैरियट में कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। एक अन्य होटल एग्रीगेटर ऐप, Agoda पर, कोर्टयार्ड बाय मैरियट में दो लोगों के लिए एक कमरा 18 जनवरी की रात को 88,000 रुपये से अधिक की कीमत पर उपलब्ध है। Hotel Radisson Navi Mumbai मिनटों में बिकी टिकटें सितंबर 2024 में कोल्डप्ले शो की घोषणा के बाद, बुकमायशो (BookMyShow) पर उपलब्ध टिकटें मिनटों में बिक गईं। टिकटों के लिए मची होड़ के बाद, कोल्डप्ले ने 21 जनवरी को तीसरे शो की घोषणा की। मेक माय ट्रिप (MakeMyTrip) पर होटल लिस्टिंग के अनुसार, नवी मुंबई में कंट्री इन एंड सुइट्स बाय रेडिसन नामक होटल में 18 जनवरी को दो लोगों के लिए एक कमरा ₹ 26,000 में बेचा जा रहा है। MakeMyTrip पर होटल लिस्टिंग के अनुसार, तुर्भे में आयोजन स्थल से कुछ किलोमीटर दूर, एक अन्य होटल, फर्न रेजीडेंसी, 18 जनवरी की रात को दो लोगों के लिए एक कमरे का किराया 21,000 रुपये ले रहा है। ये भी पढ़ें: मुकेश अंबानी की Cryptocurrency ने डिजिटल दुनिया में मचाई धूम, ब्राउज़िंग पर मिल रहे रिवॉर्ड टोकन कोल्डप्ले के प्रदर्शन से पहले होटलों के किराए आसमान छूने लगे आमतौर पर, शहर में लंबे वीकेंड, छुट्टियों और नए साल के जश्न के दौरान होटल के किराए ऊंचे होते हैं। लेकिन नवी मुंबई में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की वजह से इस वीकेंड भी यह चलन जारी है। उदाहरण के लिए, मेकमायट्रिप ने 18 जनवरी को एक रात के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित ताज एंड्स लैंड में एक कमरे की कीमत लगभग ₹ 30,000 रखी है।

