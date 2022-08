झारखंडः नकली शराब से हुई मौत तो दोषी शराब दुकानदार को देना होगा 10 लाख का मुआवजा

Jharknand New Rule: बीते दिनों से देश के अलग-अलग राज्यों में जहरीली शराब से मौत के कई मामले सामने आए हैं। इसी बीच झारखंड में एक नया कानून लाया गया है, इस कानून के तहत अगर राज्य में नकली शराब से किसी की मौत होती है तो दोषी शराब दुकानदार को पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देना होगा।

Jharknand: Compensation 10 lakhs to Victims Family on Death of illicit liquor