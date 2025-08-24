एक्ट्रेस को कमरे में बुलाने का आरोप, अब क्या करेंगे कांग्रेस MLA? उनकी पार्टी के नेताओं ने ही खड़ी कर दी मुश्किल

कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। उनपर महिलाओं ने अश्लील आचरण का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर केरल में कांग्रेस के भीतर ही घमासान मच गया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला ने विधायक राहुल ममकूटाथिल से इस्तीफा मांगा है। रमेश चेन्नीथला ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि अगर राहुल इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगामी चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
बता दें कि राहुल के खिलाफ केरल में विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। इससे पहले विपक्षी नेता वी। डी। सतीशन ने राहुल से इस्तीफा देने की अपील की थी। अब उनकी पार्टी में ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। जिससे संकटग्रस्त विधायक पर दबाव और बढ़ गया है।
यह विवाद राहुल पर अश्लील आचरण के गंभीर आरोपों के बाद शुरू हुआ। सबसे पहले एक एक्ट्रेस ने उन पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था।
हालांकि इस मामले में अब तक कोई औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन इस आरोप ने पार्टी और जनता के बीच व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है।
कई नेताओं का मानना है कि उन्हें बचाने से कांग्रेस की छवि खराब हो सकती है, आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा।
ऐसी जानकारी मिली है कि चेन्निथला ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) नेतृत्व और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष सनी जोसेफ को स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि राहुल को एक दिन भी विधायक पद पर नहीं रहना चाहिए।
माना जा रहा है कि चेन्निथला ने नेतृत्व को चेतावनी दी है कि कार्रवाई में देरी या औपचारिक शिकायत न होने का हवाला देना उल्टा पड़ेगा।
उन्होंने यह भी आगाह किया कि आने वाले दिनों में राहुल के खिलाफ और भी आरोप सामने आ सकते हैं; अगर पार्टी निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो नुकसान और बढ़ जाएगा।
वरिष्ठ नेता ने पहले भी सुझाव दिया था कि राहुल या तो खुद इस्तीफा दे दें या निष्कासन का सामना करें। वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेता और पूर्व विधायक शनिमोल उस्मान ने भी राहुल के इस्तीफे की मांग की और उनसे सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से दूर रहने का आग्रह किया।
और भी नेताओं ने इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त किया है। अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकता है, जिससे राहुल का राजनीतिक करियर एक अनिश्चित मोड़ पर पहुंच सकता है।
अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने बुधवार को आरोप लगाया था कि राहुल ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे और एक होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया था।
एक्ट्रेस ने बुधवार को मीडिया के साथ बातचीत में यह तक कह दिया था कि वह उस राजनेता का नाम नहीं चाहती हैं, जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। इसके साथ, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी उनका कोई इरादा नहीं है।