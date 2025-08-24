Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एक्ट्रेस को कमरे में बुलाने का आरोप, अब क्या करेंगे कांग्रेस MLA? उनकी पार्टी के नेताओं ने ही खड़ी कर दी मुश्किल

केरल कांग्रेस में भूचाल! वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला ने विधायक राहुल ममकूटाथिल से अश्लील आचरण के आरोपों के बाद इस्तीफा माँगा है। अभिनेत्री के आरोपों के बाद पार्टी में उठ रहे विरोध के बीच चेन्नीथला ने आगामी चुनावों में पार्टी को होने वाले नुकसान की चेतावनी दी है। क्या राहुल ममकूटाथिल इस्तीफा देंगे या पार्टी करेगी कोई कड़ा कदम?

तिरुवनन्तपुरम

Mukul Kumar

Aug 24, 2025

कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल। (फोटो- IANS)

कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। उनपर महिलाओं ने अश्लील आचरण का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर केरल में कांग्रेस के भीतर ही घमासान मच गया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला ने विधायक राहुल ममकूटाथिल से इस्तीफा मांगा है। रमेश चेन्नीथला ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि अगर राहुल इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगामी चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन को किया गया हाउस अरेस्ट, घर के बाहर भारी पुलिसबल तैनात; वजह भी सामने आई
राष्ट्रीय
image

विपक्षी नेताओं ने भी खोल रखा है मोर्चा

बता दें कि राहुल के खिलाफ केरल में विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। इससे पहले विपक्षी नेता वी। डी। सतीशन ने राहुल से इस्तीफा देने की अपील की थी। अब उनकी पार्टी में ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। जिससे संकटग्रस्त विधायक पर दबाव और बढ़ गया है।

यह विवाद राहुल पर अश्लील आचरण के गंभीर आरोपों के बाद शुरू हुआ। सबसे पहले एक एक्ट्रेस ने उन पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था।

हालांकि इस मामले में अब तक कोई औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन इस आरोप ने पार्टी और जनता के बीच व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है।

कई नेताओं ने कहा- कांग्रेस की खराब होगी छवि

कई नेताओं का मानना है कि उन्हें बचाने से कांग्रेस की छवि खराब हो सकती है, आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा।

ऐसी जानकारी मिली है कि चेन्निथला ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) नेतृत्व और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष सनी जोसेफ को स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि राहुल को एक दिन भी विधायक पद पर नहीं रहना चाहिए।

माना जा रहा है कि चेन्निथला ने नेतृत्व को चेतावनी दी है कि कार्रवाई में देरी या औपचारिक शिकायत न होने का हवाला देना उल्टा पड़ेगा।

उन्होंने यह भी आगाह किया कि आने वाले दिनों में राहुल के खिलाफ और भी आरोप सामने आ सकते हैं; अगर पार्टी निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो नुकसान और बढ़ जाएगा।

कांग्रेस की महिला नेता ने भी मांगा इस्तीफा

वरिष्ठ नेता ने पहले भी सुझाव दिया था कि राहुल या तो खुद इस्तीफा दे दें या निष्कासन का सामना करें। वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेता और पूर्व विधायक शनिमोल उस्मान ने भी राहुल के इस्तीफे की मांग की और उनसे सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से दूर रहने का आग्रह किया।

और भी नेताओं ने इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त किया है। अंदरूनी सूत्रों का मानना ​​है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकता है, जिससे राहुल का राजनीतिक करियर एक अनिश्चित मोड़ पर पहुंच सकता है।

एक्ट्रेस से कहा- 'कमरे में मिलने आओ'

अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने बुधवार को आरोप लगाया था कि राहुल ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे और एक होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया था।

एक्ट्रेस ने बुधवार को मीडिया के साथ बातचीत में यह तक कह दिया था कि वह उस राजनेता का नाम नहीं चाहती हैं, जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। इसके साथ, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी उनका कोई इरादा नहीं है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Published on:

24 Aug 2025 02:08 pm

Hindi News / National News / एक्ट्रेस को कमरे में बुलाने का आरोप, अब क्या करेंगे कांग्रेस MLA? उनकी पार्टी के नेताओं ने ही खड़ी कर दी मुश्किल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.