Bihar Assembly elections: 3 महीने का सर्वे, तैयार की प्रत्याशियों की लिस्ट, फिर भी कांग्रेस के हाथ नहीं मजबूत सीट

Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस (Congress) के हाथ इस बार कुछ खास नहीं लगा। पार्टी ने पूरे दम से चुनावी बिगुल फूंका। पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यात्रा भी हुई। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने प्रदेश में उम्मीदवारों के चयन के लिए तीन महीने सर्वे भी चलाया। फिर प्रत्याशियों की लिस्ट भी बनाई। इन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी सहयोगियों से एक भी मजबूत सीट तो नहीं ही ले पाई। साथ ही गठबंधन धर्म निभाने के कारण दो सीटिंग सीटें भी छोड़नी पड़ी।