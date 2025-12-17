चुनाव में भाजपा कैंडिडेट से हारने के बाद कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार ने लगा ली फांसी, मचा बवाल!

हालांकि, कुल मिलाकर केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन में यूडीएफ प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। यूडीएफ ने 941 ग्राम पंचायतों में से 505, 152 ब्लॉक पंचायतों में से 79, 14 जिला पंचायतों में से 7, 87 नगर पालिकाओं में से 54 और 6 नगर निगमों में से 4 पर जीत हासिल की है।