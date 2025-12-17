17 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

चुनाव में भाजपा कैंडिडेट से हारने के बाद कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार ने लगा ली फांसी, मचा बवाल!

केरल पंचायत चुनावों में तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में एनडीए की बड़ी जीत हुई। कांग्रेस के यूडीएफ को झटका लगा, जिससे निराश एक कैंडिडेट ने अरुविक्करा में सुसाइड कर लिया।

2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Mukul Kumar

Dec 17, 2025

कांग्रेस-भाजपा का झंडा। (फाइल फोटो- पत्रिका)

केरल में कुछ ही दिनों पहले लोकल बॉडी इलेक्शन हुए। जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की तिरुवनंतपुरम में शानदार जीत हुई।

वहीं, नतीजों से निराश होकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के एक कैंडिडेट ने तिरुवनंतपुरम जिले के अरुविक्करा में सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

रिजल्ट आने के तुरंत बाद उम्मीदवार ने लगा ली फांसी

मरने वाले की पहचान विजयकुमारन नायर के तौर पर हुई है, जो अरुविक्करा ग्राम पंचायत के मनंबूर वार्ड से यूडीएफ कैंडिडेट थे।

पुलिस के मुताबिक, उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स आने के तुरंत बाद शनिवार दोपहर को फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की।

परिवार वालों ने उन्हें फांसी पर लटके हुए देखा, जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई।

तीसरे नंबर पर आने से परेशान थे उम्मीदवार

रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि विजयकुमारन नायर इलेक्शन में तीसरे नंबर पर आने से परेशान थे। उन्हें 149 वोट मिले थे, जबकि भाजपा कैंडिडेट की वार्ड में जीत हुई थी। अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।

केरल में एनडीए को सबसे बड़ी कामयाबी तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में मिली है, जहां उसने पहली बार कंट्रोल हासिल किया। इससे सत्तारूढ़ एलडीएफ का चार दशक पुराना राज खत्म हो गया।

तिरुवनंतपुरम में किसको कितनी मिलीं सीटें

101 वार्ड में से एनडीए ने 50 सीटें जीतीं, जबकि एलडीएफ ने 29 और यूडीएफ ने 19 जीते। वहीं, दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं। इस नतीजे को राज्य की राजधानी में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

हालांकि, कुल मिलाकर केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन में यूडीएफ प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। यूडीएफ ने 941 ग्राम पंचायतों में से 505, 152 ब्लॉक पंचायतों में से 79, 14 जिला पंचायतों में से 7, 87 नगर पालिकाओं में से 54 और 6 नगर निगमों में से 4 पर जीत हासिल की है।

पूरा केरल में दूसरे नंबर पर रहा एलडीएफ

वहीं, सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) दूसरे स्थान पर रहा, जबकि एनडीए तीसरे स्थान पर रहा। एनडीए ने केवल तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।

आम आदमी पार्टी ने भी केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई। आप ने तीन वार्ड जीते। खास बात यह है कि ये सभी सीटें महिला उम्मीदवारों ने जीती हैं।

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Published on:

17 Dec 2025 07:47 am

Hindi News / National News / चुनाव में भाजपा कैंडिडेट से हारने के बाद कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार ने लगा ली फांसी, मचा बवाल!

