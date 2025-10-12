बिहार चुनाव: कांग्रेस को बूस्ट-अप करने के लिए अशोक गहलोत की जादूगरी की परीक्षा, क्या ये दो नेता भी दे पाएंगे बूस्टर डोज

Congress Bihar Election Strategy: बिहार में कांग्रेस चुनाव (Congress Bihar Election) प्रचार टीम को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी ( Rahul Gandhi) के लीड करने के बावजूद कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता और तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। वे कांग्रेस अध्यक्ष पद के भी दावेदार थे। इधर गहलोत के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) और लोकसभा में कांग्रेस नेता रहे अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury ) को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। यह नियुक्ति इस बात का संकेत है कि कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की कद्र की है और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के लिए तैयार है।