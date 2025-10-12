Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: कांग्रेस को बूस्ट-अप करने के लिए अशोक गहलोत की जादूगरी की परीक्षा, क्या ये दो नेता भी दे पाएंगे बूस्टर डोज

Congress Bihar Election Strategy: कांग्रेस ने बिहार चुनाव 2025 के लिए अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 12, 2025

Ashok Gehlot

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फोटो-पत्रिका)

Congress Bihar Election Strategy: बिहार में कांग्रेस चुनाव (Congress Bihar Election) प्रचार टीम को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी ( Rahul Gandhi) के लीड करने के बावजूद कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता और तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। वे कांग्रेस अध्यक्ष पद के भी दावेदार थे। इधर गहलोत के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) और लोकसभा में कांग्रेस नेता रहे अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury ) को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। यह नियुक्ति इस बात का संकेत है कि कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की कद्र की है और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के लिए तैयार है।

क्या गहलोत की जादूगरी चल पाएगी ?

अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर माना जाता है, और वे गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में अपना जलवा दिखा चुके हैं। उनकी नियुक्ति से कांग्रेस को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है। गहलोत ने बिहार में अपने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस की ओर से चार्जशीट जारी की है।

बघेल और अधीर रंजन की भूमिका

भूपेश बघेल को एक अच्छा पोल मैनेजर माना जाता है, और वे कांग्रेस को बिहार में अपनी चुनावी रणनीति बनाने में मदद कर सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी प्रवासी बिहारी नागरिकों को कांग्रेस की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोनों नेताओं की नियुक्ति से कांग्रेस को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

गहलोत के लिए पुनर्वास का मौका

अशोक गहलोत की नियुक्ति को उनके लिए पुनर्वास के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। गहलोत राजस्थान में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी राजनीतिक सक्रियता कम हो गई थी। बिहार चुनाव में उनकी नियुक्ति से उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

कांग्रेस की रणनीति

कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अपनी रणनीति बदल दी है, और वह अब वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के लिए तैयार है। गहलोत, बघेल और अधीर रंजन की नियुक्ति से कांग्रेस को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाते हुए चार्जशीट जारी की है, जो मतदाताओं को आकर्षित करने में मदद कर सकती है।

बिहार चुनाव में फायदा होने की उम्मीद

बहरहाल अशोक गहलोत की नियुक्ति से कांग्रेस को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है। गहलोत की जादूगरी और बघेल और अधीर रंजन की भूमिका से कांग्रेस को बिहार चुनाव में फायदा हो सकता है। अब देखना यह है कि गहलोत और उनकी टीम बिहार में कांग्रेस की नैया पार लगा पाते हैं या नहीं।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

political

political news

politics

Updated on:

12 Oct 2025 01:26 pm

Published on:

12 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: कांग्रेस को बूस्ट-अप करने के लिए अशोक गहलोत की जादूगरी की परीक्षा, क्या ये दो नेता भी दे पाएंगे बूस्टर डोज

