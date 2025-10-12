Bihar Chunav: इन 5 सीटों को लेकर कांग्रेस-RJD के बीच चल रही खींचतान, लालू का संदेश लेकर दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव

इस बीच, सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव शनिवार शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने राजद के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया कि तेजस्वी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर दिल्ली पहुंचे हैं।