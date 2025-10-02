महात्मा गांधी ने RSS को बताया ‘तानाशाही प्रवृत्ति वाला सांप्रदायिक संगठन’, कांग्रेस ने बापू के सहयोगी की किताब का दिया हवाला

उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी पर प्यारेलाल की किताबें आज मानक संदर्भ ग्रंथ मानी जाती हैं। 1956 में उन्होंने ‘महात्मा गांधी: द लास्ट फेज’ का पहला खंड प्रकाशित किया, जिसे अहमदाबाद की नवजीवन पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया था। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने लंबी भूमिका लिखी और उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने भी इसकी सराहना की। दो साल बाद इसका दूसरा खंड प्रकाशित हुआ।"