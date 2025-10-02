Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

महात्मा गांधी ने RSS को बताया ‘तानाशाही प्रवृत्ति वाला सांप्रदायिक संगठन’, कांग्रेस ने बापू के सहयोगी की किताब का दिया हवाला

कांग्रेस ने एक पुस्तक का हवाला देते हुए आरएसएस पर निशाना साधा और दावा किया कि राष्ट्रपिता ने संघ को ‘‘सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण वाला एक सांप्रदायिक संगठन’’ बताया था।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 02, 2025

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (photo - Jairam Ramesh/X)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, कांग्रेस ने गुरुवार को महात्मा गांधी के एक निजी सहयोगी की पुस्तक का हवाला देते हुए दावा किया कि महात्मा गांधी ने संघ को 'तानाशाही प्रवृत्ति वाला सांप्रदायिक संगठन' बताया था।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "प्यारेलाल महात्मा गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। वे लगभग तीन दशकों तक गांधीजी के निजी स्टाफ़ का हिस्सा रहे। 1942 में महादेव देसाई की मृत्यु के बाद वे महात्मा गांधी के सचिव बने।"

उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी पर प्यारेलाल की किताबें आज मानक संदर्भ ग्रंथ मानी जाती हैं। 1956 में उन्होंने ‘महात्मा गांधी: द लास्ट फेज’ का पहला खंड प्रकाशित किया, जिसे अहमदाबाद की नवजीवन पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया था। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने लंबी भूमिका लिखी और उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने भी इसकी सराहना की। दो साल बाद इसका दूसरा खंड प्रकाशित हुआ।"

रमेश ने कहा, "दूसरे खंड के पृष्ठ 440 पर प्यारेलाल ने महात्मा गांधी और उनके एक सहयोगी के बीच हुई बातचीत का उल्लेख किया है। इस बातचीत में राष्ट्रपिता ने आरएसएस को "सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण वाला एक सांप्रदायिक संगठन" बताया है। यह बातचीत 12 सितंबर 1947 को हुई थी। पाँच महीने बाद, गृह मंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अक्टूबर को संघ की राष्ट्र निर्माण में भूमिका की सराहना करने के बाद, कांग्रेस ने उन्हें याद दिलाया कि सरदार पटेल ने कहा था कि संघ की गतिविधियों ने ऐसा माहौल पैदा किया, जिसने महात्मा गांधी की हत्या का रास्ता तैयार किया।

बुधवार, को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए रमेश ने लिखा, "प्रधानमंत्री ने आज सुबह RSS की बहुत प्रशंसा की। क्या उन्हें यह भी पता है कि सरदार पटेल ने 18 जुलाई 1948 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या लिखा था?” कांग्रेस नेता ने सरदार पटेल द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे गए पत्र के कुछ अंश साझा किए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Oct 2025 12:13 pm

Published on:

02 Oct 2025 11:45 am

Hindi News / National News / महात्मा गांधी ने RSS को बताया ‘तानाशाही प्रवृत्ति वाला सांप्रदायिक संगठन’, कांग्रेस ने बापू के सहयोगी की किताब का दिया हवाला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘भारत का सच्चा दोस्त कौन है? पहलगाम हमले के बाद सब मालूम पड़ गया’, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले मोहन भागवत?

राष्ट्रीय

‘खुद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले हमें ज्ञान दे रहे है’…UN में भारत ने पाक की उड़ाई धज्जियां

Indian diplomat Mohammad Hussain at UN
राष्ट्रीय

हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, 500 रुपये में डील होने के बाद शख्स को एक कमरे में लेकर पहुंच गई महिला, जैसे ही…

CG Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राष्ट्रीय

TVK Karur Stampede: क्या विजय को अपने साथ लाना चाहती है BJP? करूर भगदड़ के बाद सामने आई नई रणनीति!

राष्ट्रीय

जेल में मिलने नहीं आती थी पत्नी, बाहर आते ही पीट-पीटकर पति ने कर दी हत्या, अब हुई उम्रक़ैद

British woman murder in Delhi Postmortem report reveals mystery in Delhi Crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.