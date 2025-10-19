Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने दिया बड़ा अपडेट, जानें सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा?

कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 19, 2025

mallikarjun kharge rahul gandhi

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Photo-ANI)

बिहार चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने शनिवार को महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा अपडेट दिया।

पार्टी की ओर से कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका, केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है, आधिकारिक घोषणा उचित समय पर की जाएगी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए के सामने मजबूती से खड़ा होने को तैयार है।

क्या बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष?

उधर, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि प्रत्येक सीट पर उचित चर्चा हुई है। साथ ही सहयोगी दलों के नेताओं के बीच आम सहमति बनने के बाद उम्मीदवारों के बीच पार्टी के सिंबल का बंटवारा हुआ।

राम ने आगे कहा कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बैठक में नेताओं ने उन सीटों की सूची सौंपी थी, जिन पर सभी दल चुनाव लड़ना चाहते थे। यहां तक कि उम्मीदवारों के नाम भी तेजस्वी के साथ साझा किए गए।

अमित शाह ने जमकर राहुल गांधी को घेरा

उधर, पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अचानक 'वोट चोरी' के मुद्दे पर चुप हो गए हैं क्योंकि बिहार की जनता इस मुद्दे को नजरअंदाज कर चुकी है।

शाह ने बिहार में मतदाता सूची के चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की सराहना की। इसके साथ ही कहा कि इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी एसआईआर पर चुप क्यों हैं?

घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री ने क्या कहा?

वहीं, विदेशी घुसपैठ का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि क्या विदेशी घुसपैठियों को चुनाव में वोट देने की इजाजत दी जा सकती है? क्या उन्हें चुनाव के बाद बिहार में सरकार बनाने का अधिकार है? लोगों को इस पर विचार करना चाहिए।

इसके अलावा, राजद-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को घेरते हुए शाह ने कहा कि गठबंधन ने न तो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया है और न ही इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई नेता तय किया है।

शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से बदलाव आया है। पिछले नौ महीनों में किसी भी स्थानीय आतंकवादी भर्ती की कोई खबर नहीं आई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अमित शाह

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

pm modi

Updated on:

19 Oct 2025 09:44 am

Published on:

19 Oct 2025 09:41 am

Hindi News / National News / उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने दिया बड़ा अपडेट, जानें सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते है’… RSS बैन की मांग के बीच पार्टी के विरोध में आए कांग्रेस नेता

Congress MLA K.N. Rajanna
राष्ट्रीय

‘सनातनियों से दूर रहो’… RSS के बाद कर्नाटक सीएम ने सनातन धर्म के खिलाफ दिया विवादित बयान

Karnataka CM Siddaramaiah
राष्ट्रीय

दिल्ली में डबल मर्डर, महिला और पूर्व लिव इन पार्टनर की मौत, पति गंभीर रूप से घायल

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राष्ट्रीय

दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, 600 किलो प्रतिबंधित पटाखों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

राष्ट्रीय

बंगाल में फिर बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, पार्टी ने कहा भाड़े के गुंडों से नहीं डरेंगे हम

BJP MP Raju Bista attacked in Sukhiya Pokhari
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.