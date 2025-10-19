उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने दिया बड़ा अपडेट, जानें सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा?

उधर, पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अचानक 'वोट चोरी' के मुद्दे पर चुप हो गए हैं क्योंकि बिहार की जनता इस मुद्दे को नजरअंदाज कर चुकी है।