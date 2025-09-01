कांग्रेस ने कहा- वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की 89 लाख शिकायतें दर्ज हुईं, चुनाव आयोग का जवाब- सही से फॉर्म नहीं भरा

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं आ रही है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने एसआईआर में अनियमितताओं से संबंधित 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को सौंपी हैं।