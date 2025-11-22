‘बम से क्यों खेलने लगे MBBS-MD किए लड़के’, दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पीएम मोदी से सवाल

राशिद अल्वी (Photo-IANS)
Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके में 15 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके का तार व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द कर दी गई। NIA ने कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इन सबके बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी से सवाल किया है।
अल्वी ने कहा कि वो पढ़ा-लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस और एमडी किया है, वे आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? वह आराम से अपनी कोठी में रह सकता है। आराम से अपने परिवार के साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है। किन हालातों ने उन्हें मजबूर किया कि वे बमों से खेलने लगे? मोदी साहब यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप इन बातों पर विचार करें।
इधर, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया एंगल भी सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में लैब में ग्लासवेयर एंट्री, कंज्यूमेबल रिकॉर्ड और केमिकल उठान का डेटा का मिलान नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी से बार-बार छोटे बैचों में बाहर ली जाई गई थीं। मीडिया रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि कांच का सामान और छोटे कंटेनर बाहर ले जाए गए। इनका इस्तेमाल सटीक मिश्रण और स्टेबलाइजेशन टेस्टिंग में इस्तेमाल होते थे।
वहीं, इंटेलिजेंस फेलियर के सवाल पर फरीदाबाद पुलिस के डीसीपी हेडक्वार्टर अभिषेक जोरवाल का कहना है कि फर्टिलाइजर की खरीद करने के लिए कोई रोक-टोक नहीं है, तो पुलिस इसकी जांच कैसे कर पाती। बता दें कि 10 नवंबर की दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास शाम 6.52 बजे हुए कार ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई है। 20 से ज्यादा घायल हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और आतंकी अटैक में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
