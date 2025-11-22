Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बम से क्यों खेलने लगे MBBS-MD किए लड़के’, दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पीएम मोदी से सवाल

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि पढ़ा-लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस और एमडी किया है, वे आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? इस पर पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 22, 2025

राशिद अल्वी (Photo-IANS)

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके में 15 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके का तार व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द कर दी गई। NIA ने कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इन सबके बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी से सवाल किया है।

पढ़े लिखे युवाओं ने क्यों पकड़ी आतंक की राह?

अल्वी ने कहा कि वो पढ़ा-लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस और एमडी किया है, वे आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? वह आराम से अपनी कोठी में रह सकता है। आराम से अपने परिवार के साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है। किन हालातों ने उन्हें मजबूर किया कि वे बमों से खेलने लगे? मोदी साहब यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप इन बातों पर विचार करें।

दिल्ली ब्लास्ट में नया एंगल भी आया सामने

इधर, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया एंगल भी सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में लैब में ग्लासवेयर एंट्री, कंज्यूमेबल रिकॉर्ड और केमिकल उठान का डेटा का मिलान नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी से बार-बार छोटे बैचों में बाहर ली जाई गई थीं। मीडिया रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि कांच का सामान और छोटे कंटेनर बाहर ले जाए गए। इनका इस्तेमाल सटीक मिश्रण और स्टेबलाइजेशन टेस्टिंग में इस्तेमाल होते थे।

इंटेलिजेंस फेलियर पर क्या बोली फरीदाबाद की पुलिस

वहीं, इंटेलिजेंस फेलियर के सवाल पर फरीदाबाद पुलिस के डीसीपी हेडक्वार्टर अभिषेक जोरवाल का कहना है कि फर्टिलाइजर की खरीद करने के लिए कोई रोक-टोक नहीं है, तो पुलिस इसकी जांच कैसे कर पाती। बता दें कि 10 नवंबर की दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास शाम 6.52 बजे हुए कार ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई है। 20 से ज्यादा घायल हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और आतंकी अटैक में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Nov 2025 10:08 am

Published on:

22 Nov 2025 09:55 am

Hindi News / National News / ‘बम से क्यों खेलने लगे MBBS-MD किए लड़के’, दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पीएम मोदी से सवाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Cabinet: गृह विभाग की चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ, जानिए बिहार के गृह मंत्री के पास क्या-क्या अधिकार

bihar cabinet- samrat chaudhary
पटना

‘सवाल जहर का नहीं… तकलीफ उन्हें कि मैं फिर से जी गया’, उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में आलोचकों को दिया जवाब

Upendra Kushwaha
पटना

मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे में BJP ने मारी बाजी, गृह समेत ये विभाग आए खाते में, जानें किसे क्या मिला

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना

Bihar Politics: क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के CM? सवाल पर मां रीना पासवान ने कर दी भविष्यवाणी

पटना

Bihar Politics: कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे पप्पू यादव क्यों लेट गए जमीन पर? करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान

Bihar politics; पप्पू यादव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.