‘बम से क्यों खेलने लगे MBBS-MD किए लड़के’, दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पीएम मोदी से सवाल

वहीं, इंटेलिजेंस फेलियर के सवाल पर फरीदाबाद पुलिस के डीसीपी हेडक्वार्टर अभिषेक जोरवाल का कहना है कि फर्टिलाइजर की खरीद करने के लिए कोई रोक-टोक नहीं है, तो पुलिस इसकी जांच कैसे कर पाती। बता दें कि 10 नवंबर की दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास शाम 6.52 बजे हुए कार ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई है। 20 से ज्यादा घायल हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और आतंकी अटैक में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।