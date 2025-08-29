RSS प्रमुख के बयानों को लेकर गरमाई सियासत, बड़े नेता ने कहा- क्या मोहन भागवत देश में विस्फोट कराना चाहते हैं…

75 साल की उम्र में रिटायरमेंट के मुद्दे पर राशिद अल्वी ने मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "मोहन भागवत ने खुद 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की बात कही थी, लेकिन अब वह इससे मुकर रहे हैं। पीएम मोदी भी कहते थे कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। अब दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, यह हमें नहीं पता।"