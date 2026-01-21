CM पद को लेकर चल रही लड़ाई में आ गया एक और ट्विस्ट, राहुल गांधी के संकेत से कांग्रेस के अंदर बढ़ी हलचल

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। (Photo-ANI)
कर्नाटक में सीएम पद को लेकर तकरार जारी है। इस बीच, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ताजा संकेत ने कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ा दी है।
पूर्व सांसद और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी ने मैसूरु में उनसे और उनके भाई से कहा था कि सीएम पद को लेकर सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा।
सुरेश का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मुख्यमंत्री पद में बदलाव को लेकर कर्नाटक में अटकलें तेज हैं। सुरेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा-शिवकुमार हमेशा पार्टी के अनुशासित सिपाही रहे हैं। सभी को साथ लेकर चलने के लक्ष्य के साथ, वह पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
सुरेश ने आगे कहा कि एक बार जब आप राजनीति में आ जाते हैं, तो कुछ भी स्थायी नहीं होता। डिप्टी सीएम के भाई ने कहा- न तो सत्ता स्थायी है और न ही धैर्य।
वहीं, सत्ता के बंटवारे पर उन्होंने कहा- यह भगवान की मर्जी है। अभी इंतजार करें और देखें कि क्या फैसले लिए जाते हैं। हर चीज का एक अंत होता है।
सुरेश ने कहा कि सीएम का पद आसानी से नहीं मिलता। इस प्रक्रिया में सभी को हिस्सा लेना होगा। हमारा लक्ष्य 2028 का चुनाव है, जिसका हमें एकजुट होकर सामना करना है।
सुरेश ने कहा कि यहां तक कि पंचायत अध्यक्ष भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीएम सिद्धारमैया मार्च के अंत तक शिवकुमार के लिए अपना पद छोड़ देंगे, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा- मैंने सीएम पद के बारे में बात नहीं की। मैं गांवों में लोगों द्वारा बनाए जाने वाले बहानों का जिक्र कर रहा था।
जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल ने शिवकुमार के अनुशासन और मजबूरियों को समझा है, तो सुरेश ने कहा- राहुल एक राष्ट्रीय नेता हैं। वह हर नजरिए से सोचते हैं। वह राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के बाद फैसले लेते हैं।
