कांग्रेस सांसद रेणुका ने मीडिया के सामने की कुत्ते की नकल, ‘भौं-भौं….और क्या बोलूं?’

कुत्ते को संसद लेकर पहुंची रेणुका चौधरी (X)
पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी (Renuka Chowdhary) एकबार फिर सुर्खियों में हैं। रेणुका चौधरी संसद में मंगलवार को कुत्ता लेकर पहुंची थीं। इस पर बीजेपी (BJP) ने हमला बोला। रेणुका के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है। संभावना है कि कांग्रेस सांसद को प्रिविलेज मोशन का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में रेणुका का कहना है कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और वो सख्त कार्रवाई से नहीं डरती हैं।
कांग्रेस MP रेणुका चौधरी ने संसद के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब अनोखे तरीके से दिया। उन्होंने कुत्ते के भौंकने की नकल करते हुए कहा, “भौं, भौं…और क्या बोलूं?” चौधरी ने बुधवार को कहा, दो दिन पहले वह संसद में अपने साथ एक आवारा पिल्ला लाई थीं।
प्रीविलेज मोशन लाए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार अगर लेकर आई तो हम उसका जवाब देंगे। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। सरकार को मुंहतोड़ जवाब दूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद में सदन के भीतर चर्चा करने के लिए और भी जरूरी मुद्दे हैं। फिर भी हर कोई कुत्ते से घबराया हुआ लगता है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। SIR प्रक्रिया में BLOs आत्महत्या कर रहे हैं।किसी को परवाह नहीं है। लेबर कानून हम पर थोपे जा रहे हैं, संचार साथी ऐप हम पर थोपा जा रहा है, लेकिन रेणुका चौधरी के कुत्ते ने सबको डरा दिया है। मैं क्या कह सकती हूं? मैं जानवरों की देखभाल करती रहूंगी।
चौधरी ने फिर कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी MP को संसद में कुत्ता या कोई भी जानवर लाने से रोकता हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री सर्दियों के सेशन के पहले दिन पपी को संसद में लाई थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उसे उस सुबह सड़क टक्कर वाली जगह के पास देखा था और उसे उसकी सुरक्षा की "डर" थी। सरकार और सत्ताधारी BJP पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि "असली कुत्ते संसद में बैठे हैं।"
