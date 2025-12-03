कांग्रेस सांसद रेणुका ने मीडिया के सामने की कुत्ते की नकल, ‘भौं-भौं….और क्या बोलूं?’

पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी (Renuka Chowdhary) एकबार फिर सुर्खियों में हैं। रेणुका चौधरी संसद में मंगलवार को कुत्ता लेकर पहुंची थीं। इस पर बीजेपी (BJP) ने हमला बोला। रेणुका के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है। संभावना है कि कांग्रेस सांसद को प्रिविलेज मोशन का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में रेणुका का कहना है कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और वो सख्त कार्रवाई से नहीं डरती हैं।