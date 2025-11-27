Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CM पद के लिए 2 नेताओं के बीच चल रही लड़ाई पर आ गया खरगे का फाइनल जवाब! बोले- अब मैं मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री को…

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की तनातनी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच आमने-सामने चर्चा होगी। वे जल्द सभी को बुलाकर राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक करेंगे और अंतिम फैसला लेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 27, 2025

kharge-kpcc

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। (फोटो- ANI)

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही तनातनी पर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच आमने-सामने चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा।

बेंगलुरु में रिपोर्टर्स से बात करते हुए खरगे ने कहा- मैं अब सभी को बुलाऊंगा और चर्चा करूंगा। राहुल गांधी भी उस चर्चा में मौजूद रहेंगे। दूसरे सदस्य भी मौजूद रहेंगे। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को उस बैठक में रखा जाएगा।

खरगे बोले- चर्चा के बाद लिया जायेगा फैसला

खरगे ने आगे कहा- सभी नेताओं के साथ चर्चा के बाद सीएम पद को लेकर फैसला लिया जाएगा। एक टीम है। मैं अकेला नहीं हूं। पूरी हाईकमान टीम चर्चा करेगी और फैसला लेगी।

बता दें कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अपने और सीएम सिद्धारमैया के बीच सत्ता की खींचतान की अटकलों के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किया। जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक्स पोस्ट के जरिए शिवकुमार ने शायद कांग्रेस हाईकमान को संकेत दिया है।

पोस्ट में डीके शिवकुमार ने क्या कहा?

उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था- शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपनी बात रखना है। चाहे जज हो, प्रेसिडेंट हो या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सभी को अपनी बात पर चलना होगा।

इससे पहले बुधवार को, सीनियर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री केएन राजन्ना ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा- चलो असेंबली भंग करते हैं और चुनाव का सामना करते हैं। फिर डीके शिवकुमार के नेतृत्व में मिलकर काम करते हैं और बहुमत हासिल करते हैं।

फिर उन्हें 5 साल के लिए CM के तौर पर काम करने देते हैं। क्या यह कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी (सीएलपी) नहीं थी जिसने सिद्धारमैया को चुना था? अब फैसला सीएलपी को करना चाहिए।

होम मिनिस्टर सीएम पद के लिए दूसरा ऑप्शन

राजन्ना ने सिद्धारमैया का पक्ष लिया और राज्य के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर का नाम भी दिया और उन्हें चीफ मिनिस्टर पद के लिए दूसरा ऑप्शन बताया। उन्होंने कहा- हाईकमान ने लीडरशिप के बारे में बात न करने को कहा है। इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा।

उन्होंने कहा- मेरी पर्सनल इच्छा है कि सिद्धारमैया पांच साल के लिए सीएम रहें। कांग्रेस अगले कुछ दिनों में साफ कर देगी। नहीं तो, दूसरा ऑप्शन यह है कि डॉ। जी परमेश्वर सीएम बनें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

politics

Published on:

27 Nov 2025 01:47 pm

Hindi News / National News / CM पद के लिए 2 नेताओं के बीच चल रही लड़ाई पर आ गया खरगे का फाइनल जवाब! बोले- अब मैं मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री को…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.