CM पद के लिए 2 नेताओं के बीच चल रही लड़ाई पर आ गया खरगे का फाइनल जवाब! बोले- अब मैं मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री को…

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। (फोटो- ANI)
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही तनातनी पर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच आमने-सामने चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा।
बेंगलुरु में रिपोर्टर्स से बात करते हुए खरगे ने कहा- मैं अब सभी को बुलाऊंगा और चर्चा करूंगा। राहुल गांधी भी उस चर्चा में मौजूद रहेंगे। दूसरे सदस्य भी मौजूद रहेंगे। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को उस बैठक में रखा जाएगा।
खरगे ने आगे कहा- सभी नेताओं के साथ चर्चा के बाद सीएम पद को लेकर फैसला लिया जाएगा। एक टीम है। मैं अकेला नहीं हूं। पूरी हाईकमान टीम चर्चा करेगी और फैसला लेगी।
बता दें कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अपने और सीएम सिद्धारमैया के बीच सत्ता की खींचतान की अटकलों के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किया। जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक्स पोस्ट के जरिए शिवकुमार ने शायद कांग्रेस हाईकमान को संकेत दिया है।
उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था- शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपनी बात रखना है। चाहे जज हो, प्रेसिडेंट हो या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सभी को अपनी बात पर चलना होगा।
इससे पहले बुधवार को, सीनियर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री केएन राजन्ना ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा- चलो असेंबली भंग करते हैं और चुनाव का सामना करते हैं। फिर डीके शिवकुमार के नेतृत्व में मिलकर काम करते हैं और बहुमत हासिल करते हैं।
फिर उन्हें 5 साल के लिए CM के तौर पर काम करने देते हैं। क्या यह कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी (सीएलपी) नहीं थी जिसने सिद्धारमैया को चुना था? अब फैसला सीएलपी को करना चाहिए।
राजन्ना ने सिद्धारमैया का पक्ष लिया और राज्य के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर का नाम भी दिया और उन्हें चीफ मिनिस्टर पद के लिए दूसरा ऑप्शन बताया। उन्होंने कहा- हाईकमान ने लीडरशिप के बारे में बात न करने को कहा है। इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा।
उन्होंने कहा- मेरी पर्सनल इच्छा है कि सिद्धारमैया पांच साल के लिए सीएम रहें। कांग्रेस अगले कुछ दिनों में साफ कर देगी। नहीं तो, दूसरा ऑप्शन यह है कि डॉ। जी परमेश्वर सीएम बनें।
