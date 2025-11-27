CM पद के लिए 2 नेताओं के बीच चल रही लड़ाई पर आ गया खरगे का फाइनल जवाब! बोले- अब मैं मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री को…

बता दें कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अपने और सीएम सिद्धारमैया के बीच सत्ता की खींचतान की अटकलों के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किया। जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक्स पोस्ट के जरिए शिवकुमार ने शायद कांग्रेस हाईकमान को संकेत दिया है।