कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ स्पीकर को दिया नोटिस, बिल गिर जाने पर सांसदों के अपमान का लगाया आरोप

Congress Gives privilege Notice Against PM Modi: देश की राजनीति में एक बार फिर से संसद की गरिमा और विशेषाधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बार मामला सीधे प्रधानमंत्री जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया। पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही से जुड़ी बातों को बाहर लाकर विपक्ष पर टिप्पणी की और उनपर कई आरोप भी लगाए, जो नियमों के खिलाफ है। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस नोटिस को स्वीकार करते हैं, तो मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है, जहां इसकी विस्तार से जांच होगी।