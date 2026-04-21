समंदर से आसमान तक भारत-अमेरिका साथ-साथ: क्या दोनों की ताकत से ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम!

अमेरिका ने भारत द्वारा एमक्यू-9बी स्काई गार्जियन ड्रोन खरीदने के फैसले का भी खुलकर स्वागत किया है। अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि भारतीय सेना इन ड्रोन्स का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सके, इसके लिए वह पूरा सपोर्ट देगा। इतना ही नहीं, अपनी यात्रा के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नेवादा के नेलिस एयरफोर्स बेस पर अमेरिका के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक, बोइंग एफ-15ईएक्स ईगल II में भी उड़ान भरी। यह भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण में अमेरिकी सहयोग का एक जीता-जागता उदाहरण है।