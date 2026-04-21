खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाज,ट्रंप का फाइनल अल्टीमेटम! क्या दुबारा शुरू होगी तबाही ? क्या करेगा इस्लामाबाद

Geopolitical Tension: मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के अंतिम दिनों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि शांति की उम्मीदें अब धुंधली होती जा रही हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को फारस की खाड़ी में फंसे सैकड़ों व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करना पड़ रहा है। दोनों ही देश एक-दूसरे पर समझौते तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और नई जंग के लिए अपनी सेनाओं को मुस्तैद कर रहे हैं।